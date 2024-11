Gladiator 2: Russell Crowe pidió “volver de entre los muertos” a Ridley Scott

MADRID, 25 Nov. (CulturaOcio) -

Gladiator II, secuela de la mítica cinta de Ridley Scott del año 2000, sigue arrasando en las salas. Ambientado más de 15 años después de los eventos de la película original, el filme solo recupera a un par de personajes de la misma, con Paul Mescal tomando el relevo de Russell Crowe como protagonista. Aunque Crowe no aparece en la secuela, el director ha revelado que el actor quería volver a encarnar a Máximo Décimo Meridio... aunque para ello tuvieran que traerlo "de entre los muertos".

"Russell y yo lo intentamos hace unos 18 años", admitió el cineasta en declaraciones a People, recordando una versión de la continuación de Gladiator que finalmente no se materializó. "Nick Cave estaba escribiendo el guion y yo le decía a Russell: 'Pero si estás muerto'. Y él respondió: 'Sé que estoy muerto. Y quiero volver de entre los muertos'", explicó.

Cabe recordar que, en los compases finales de la cinta del 2000, Máximo, el personaje de Crowe, perecía en la arena, aunque no antes de herir mortalmente al malvado emperador Cómodo (Joaquin Phoenix). Haciendo referencia al deseo de Crowe de regresar en una segunda película, Scott mencionó que llegó a idear un "portal para resucitarlo" y que "la única manera de hacerlo era ir a otra batalla" y traer de vuelta a su espíritu por medio de un "guerrero moribundo".

En todo caso, al tratarse de una especie de reencarnación, esa artimaña habría permitido la vuelta del personaje, pero no del actor, por lo que Crowe no se mostró conforme. Por otro lado, según informó BBC en 2018, al intérprete tampoco le gustó la visión de Cave, cuyo guion arrancaba con Máximo en una especie de purgatorio y aceptando una misión de los dioses a cambio de reunirse con su familia... Y que incluía al gladiador regresando al mundo mortal y luchando en distintos periodos históricos, pasando por las cruzadas, las guerras mundiales o la guerra de Vietnam.

Finalmente, Gladiator sí que ha tenido una secuela, aunque muy alejada de las pasadas ideas para traer de vuelta a Crowe, quien no aparece en la nueva cinta. "Me incomoda un poco el hecho de que estén haciendo otra película. ¿Sabes? Porque claro, estoy muerto y enterrado así que no tengo ni voz ni voto en nada de lo que se haga", afirmó el actor en una entrevista concedida al canal de Youtube Kyle Meredith With... El intérprete, cuyo papel como Máximo Décimo Meridio le valió un Oscar a mejor actor principal, confesó sentir cierta melancolía e incluso "un poco de celos" al verse fuera.

"Creo que [Crowe] es todavía uno de los mejores actores del mundo, y creo que tenemos una buena relación. Espero que así sea. Siempre y cuando no empiece a quejarse de que no se le consultó. ¿Por qué iba a hacerlo? Está muerto", señaló por su parte Scott en declaraciones a Empire, dejando bien clara su opinión.