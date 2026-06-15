George Miller quiere despedirse de la saga Mad Max con otra película y una serie de televisión - WARNER BROS.

MADRID, 15 Jun. (CulturaOcio) -

George Miller, el creador del universo Mad Max, quiere, según parece, hacer una nueva película y una serie de televisión antes de despedirse de la saga, que arrancó hace casi cinco décadas con Mel Gibson dando vida por vez primera a su protagonista: Max Rockatansky.

Según Puck, Miller se reunió recientemente con varios estudios para reavivar el interés en poner en marcha un nuevo proyecto de Mad Max. La información señala que entre los interesados en la propuesta del realizador se encuentran Amazon, Universal y Sony Pictures.

Sin embargo, Warner Bros., que distribuyó películas anteriores de la franquicia, como Furiosa: De la saga Mad Max, estrenada en 2024, rechazó los planes presentados por Miller, que contemplaban una última película, una posible serie de televisión y la posterior venta de la saga.

El hecho de que Warner declinase la propuesta de Miller no es del todo sorprendente. Aunque Mad Max: Furia en la carretera, estrenada en 2015, con Tom Hardy y Charlize Theron como protagonistas, fue aclamada por los fans y la crítica, ganó seis premios Oscar y amasó 380 millones de dólares a nivel global, se estimó que perdió entre 20 y 40 millones de dólares. A su precuela, Furiosa, que se estrenó en 2024, no le fue mucho mejor y solo recaudó unos 174 millones de dólares en todo el mundo.

MILLER YA TENÍA EN MENTE UNA IDEA PARA UNA NUEVA PELÍCULA

En caso de llegar a materializarse, la nueva película y la serie de televisión serían los últimos proyectos de Miller al frente de la saga Mad Max antes de venderla. El director ya había comentado que tenía planes para continuar tras Furiosa con una nueva película titulada Mad Max: The Wasteland, una precuela de Furia en la carretera centrada en lo que sucedió con Max Rockatansky en los momentos previos a su captura al comienzo del filme.

Además, el pasado año reveló a Vulture que ya tenía escrito un guion, aunque también dejó caer que la posibilidad de materializar el proyecto seguía en el aire. Por tanto, es posible que Mad Max: The Wasteland sea la película que Miller intenta poner en marcha.