Furiosa: Las películas de Mad Max en orden cronológico

MADRID, 23 May. (CulturaOcio) -

Furiosa: de la saga Mad Max llega a los cines. La nueva entrega de la franquicia es, además, una precuela de la aclamada Mad Max: Furia en la carretera que vio la luz hace ya casi una década. Protagonizada por Anya Taylor-Joy, la actriz recoge el testigo de Charlize Theron como uno de los personajes más icónicos del cine de acción de los últimos años.

Sin embargo, Mad Max comenzó hace ya 45 años. George Miller arrancó su adrenalínica saga en el año 1979 de la mano de un por aquel entonces desconocido Mel Gibson. Ahora, con Furiosa, la franquicia alcanza las cinco entregas. Pero, además, hay al menos otra en desarrollo. Este es el orden cronológico para ver la saga Mad Max.

MAD MAX. SALVAJES DE AUTOPISTA (1979)

George Miller arrancó su emblemática franquicia a finales de los años 70 con una película que sorprendió al mundo. Ambientada en un futuro distópico muy cercano, muestra a un joven policía llamado Max Rockatansky en una Australia que, como el resto del mundo, está sufriendo los estragos de la extrema escasez de recursos provocados por la guerra que amenaza con terminar en un colapso nuclear. Las pandillas de moteros salvajes campan a sus anchas sembrando el pánico, aunque todavía hay ciertos restos de una sociedad estable y civilizada. Max tendrá que enfrentarse a una de esas bandas descontroladas en una brutal lucha a fuego y gasolina.

MAD MAX 2. EL GUERRERO DE LA CARRETERA (1981)

Ambientada tres años después de la primera entrega, Max es ahora un lobo solitario. La sociedad ha ido a peor y, según los cómics de Mad Max: Furia en la carretera, el apocalipsis nuclear ya ha sucedido (en su origen, Miller estableció que ocurría después de la segunda película, no antes). El páramo es cada vez más inhóspito y Max debe ayudar a una pequeña tribu que cuenta con abundante gasolina pero que es acosada por una temible banda de criminales liderados por Lord Humungus, uno de los primeros Señores de la Guerra de la saga.

MAD MAX 3. MÁS ALLÁ DE LA CÚPULA DEL TRUENO (1985)

Ambientada otros 15 años después, la tercera entrega de la saga muestra a Max perdiendo su caravana de camellos en mitad del desierto. Al buscarla, llega a la Negociudad donde su líder, Tía Ama (interpretada por la legendaria Tina Turner) le propone devolvérselos si se enfrenta a los tiranos de la ciudad subterránea, un enano y su musculoso matón, conocidos como Maestro-Golpeador. Este dúo produce gas metano con excrementos de cerdo. Gracias a él, la ciudad se mantiene próspera, por lo que los presuntos antagonistas chantajean constantemente a Tía Ama y los demás ciudadanos.

FURIOSA: DE LA SAGA MAD MAX (2024)

Por primera vez, la saga no se centra en Max sino en Furiosa, personaje que debutó en 2015 en Mad Max: Furia en la carretera. La película explora toda su vida, desde que era una niña en el Paraje Verde, donde fue secuestrada por el Señor de la Guerra Dementus (Chris Hemsworth). Poco a poco, la protagonista tiene que aprender a valerse por sí misma para sobrevivir en un mundo cruel y descarnado, encontrándose además en mitad del conflicto entre el villano y el líder de la Ciudadela, Immortan Joe.

MAD MAX: FURIA EN LA CARRETERA (2015)

La ubicación de esta entrega -y por ende también de Furiosa- en el timeline es mucho más problemática. En teoría, han pasado 33 años desde la caída del mundo y la sociedad. Por tanto, Max debería tener fácilmente 60 o 70 años. Sin embargo, su aspecto denota unos 40 años como mucho. Además, en los flashbacks se ve cómo parece que tiene una hija, cuando en la cinta original lo que tenía era un niño. Sin embargo, según el cómic oficial que pone en contexto la situación del Páramo antes de la película, la niña mostrada es la difunta Glory, a la que Max no pudo salvar de un grupo de Buitres, los icónicos saqueadores con vehículos punzantes. Algunas teorías apuntan a que en realidad este Max es un nuevo hijo (o heredero espiritual) del Max original.

Así, Tom Hardy tomaba el relevo de Mel Gibson por primera vez. En la cinta, Max es capturado por los siervos de Immortan Joe, el Señor de la Guerra de la Ciudadela. Y muy pronto se ve envuelto en una brutal persecución a un grupo liderado por una extraordinaria guerrera, Imperator Furiosa, que se ha llevado a cinco esposas del tirano para intentar hacerlas libres.

MAD MAX: THE WASTELAND (¿....?)

Muy poco después del estreno y éxito de Mad Max: Furia en la carretera, George Miller confirmó que tenía en mente una nueva historia para la saga. Serviría como secuela de aquella, se titularía The Wasteland y, de nuevo, seguiría al Max de Tom Hardy. Sin embargo, una década después apenas se han dado más detalles y no queda claro que vaya a hacerse realidad. Eso sí, en 2022 el director aseguró que aún la tiene en la cabeza, por lo que no es ni mucho menos un proyecto descartado. Ahora que ya ha terminado Furiosa, quizá decida ponerse manos a la obra.