George Clooney, rotundo sobre volver como Batman: "No hay drogas suficientes en el mundo"

Archivo - Parece que George Clooney no puede superar el gran error que cometió al interpretar a Batman en la película de 1997

Archivo - Parece que George Clooney no puede superar el gran error que cometió al interpretar a Batman en la película de 1997 - WARNER BROS. - Archivo

MADRID, 26 Dic. (CulturaOcio) -

El de George Clooney como Bruce Wayne fue uno de los más inesperados y sorprendentes cameos con los que contó The Flash. Aunque, tras dejarse caer por la película protagonizada por Ezra Miller, asegura que "no hay drogas suficientes en el mundo que lo convenzan de interpretar nuevamente en la gran pantalla a Batman".

Fue en 1997 cuando Clooney puso rostro a Bruce Wayne en la que es, para muchos, la peor película jamás hecha del caballero oscuro: Batman y Robin. La cinta fue un absoluto desastre pese a su estelar reparto en el que también destacaban, Uma Thurman como Poison Ivy o Arnold Schwarzenegger poniendo rostro al gélido villano, Mr. Freeze.

Desde entonces, el protagonista de Urgencias ha implorado el perdón de los fans que se sintieron decepcionados por aceptar el papel, e incluso llegó a pensar que había destrozado la descomunal franquicia del cruzado de la capa. Sin embargo, encontró divertido volver a interpretar al protector de Gotham en The Flash en una loca e inesperada secuencia en la que, tras restaurar aparentemente la línea temporal, Barry se encuentra con que Batman no es Ben Affleck, sino George Clooney.

Y a pesar de que ya dejó claro en reiteradas ocasiones que su breve presencia en la cinta de Andy Muschietti fue una ocasión única, el actor ha decidido dar carpetazo al asunto, en una entrevista con ET, asegurando que "no hay suficientes drogas en el mundo" que lo convenzan de enfundarse de nuevo el traje del caballero oscuro. Esto descarta cualquier atisbo de duda y posibilidad de que el fandom pueda ver al Batman de Clooney tras su estelar aparición en The Flash.

Sin embargo, quien sí repetirá será su director, Andy Muschietti, dirigirá el que será, el próximo capítulo cinematográfico del caballero, The Brave and the Bold. Enmarcada dentro del telar que están tejiendo Gunn y Safran como motores creativos de DC Studios, la cinta, todavía sin fecha de estreno, presentará al Hombre Murciélago y a su hijo, Damian Wayne, como Robin dentro del nuevo Universo DC.