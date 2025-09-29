George Clooney, una estrella en declive en el tráiler de Jay Kelly, lo nuevo de Noah Baumbach

George Clooney, un actor que se replantea su vida en el emotivo tráiler de Jay Kelly, lo nuevo de Noah Baumbach - NETFLIX

MADRID, 29 Sep. (CulturaOcio) -

Jay Kelly, la película de Noah Baumbach (Historia de un matrimonio) protagonizada por George Clooney y Adam Sandler, llegará a los cines el 21 de noviembre, dos semanas antes de su estreno en Netflix, donde estará disponible el próximo 5 de diciembre. De cara al estreno, la plataforma ha lanzado un emotivo tráiler en el que una estrella de cine tiene una crisis existencial al darse cuenta de lo solitaria que es su vida.

"Es hora de abandonar la fiesta", afirma al inicio del avance Jay Kelly (Clooney) "la última estrella de cine antiguo", mientras rueda un anuncio. Pese al éxito profesional, el actor se replantea su vida cuando su hija le comunica se va de casa. "Nunca estás solo", le dice ésta, a lo que el responde: "¿En serio? Yo siempre me siento solo".

"Ya se va. Siento que me lo he perdido", afirma el personaje de Clooney antes de tomar una decisión radical: alejarse de los focos e irse a Francia para intentar retomar el contacto con su familia. Junto a él le acompaña su fiel representante Ron, a quien da vida Sandler. A continuación, se ve como el protagonista llega a Francia, donde todo el mundo le conoce mientras él comienza a recordar sus inicios.

"Últimamente siento que mi vida no es real", le dice Kelly a Ron en un momento dado. A continuación, el protagonista iniciará un viaje emocional en el que se preguntará si todo lo que ha conseguido en su carrera profesional ha merecido realmente la pena.

Dirigida por Noah Baumbach, que también escribe el guion junto a Emily Mortimer, Jay Kelly también cuenta en su reparto con Billy Crudup (Casi famosos), Laura Dern (Mujercitas), Stacy Keach (Nebraska), Grace Edwards (Asteroid City), Riley Keough (Zola), Emily Mortimer (Lars y una chica de verdad), Patrick Wilson (Expediente Warren: The Conjuring), Jim Broadbent (Gangs of New York), Nicôle Lecky (Sense8), Thaddea Graham (Sex Education).

Eve Hewson (Hermanas hasta la muerte), Alba Rohrwacher (Maria Callas), Lenny Henry (Harry Potter y el prisionero de Azkaban), Josh Hamilton (Los elegidos) y Greta Gerwig (Frances Ha) completan el elenco del filme producido por David Heyman y Amy Pascal.

"La nueva película de Noah Baumbach sigue al famoso actor Jay Kelly (George Clooney) y a su fiel representante Ron (Adam Sandler) en un viaje vertiginoso -y sorprendentemente profundo- por Europa. A lo largo del camino, ambos se ven obligados a enfrentarse a las decisiones que han tomado, a sus relaciones personales y al legado que dejarán", reza la sinopsis oficial facilitada por Netflix.