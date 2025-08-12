Filtradas imágenes de Las crónicas de Narnia de Greta Gerwig que revelan un importante cambio

MADRID, 12 Ago. (CulturaOcio) -

El rodaje de la nueva adaptación cinematográfica de Las crónicas de Narnia, dirigida por Greta Gerwig (Mujercitas, Barbie), acaba de comenzar en Londres. Desde la capital inglesa llegan imágenes de las grabaciones que revelan detalles importantes de El sobrino del mago, como posibles cambios respecto al material original y la identidad de sus jóvenes protagonistas.

Compartidas en X por usuarios identificados como What's on Netflix y UnBoxPHD, las imágenes apuntan a que la versión cinematográfica de El sobrino del mago se ambientará en la década de 1950 en lugar de en Londres victoriano que presenta el libro de C. S. Lewis.

A pesar de ser el sexto de la saga, la novela funciona como precuela al situarse cronológicamente antes del primero y narra el origen de Narnia a través de Digory Kirke y Polly Plummer, dos niños que descubren el mundo mágico gracias a la magia del tío de Digory.

Filming has begun on Netflix's Narnia movie from director Greta Gerwig.



An area in London was converted into 1950s.



More exclusive snaps: https://t.co/KQUXPHCA6A pic.twitter.com/S97eBriUXo — What's on Netflix (@whatonnetflix) August 11, 2025

Este ajuste temporal podría tener implicaciones en la cronología interna de la saga. Al haber un salto temporal entre El sobrino del mago y El león, la bruja y el armario (ambientado durante la Segunda Guerra Mundial), desplazar el origen del primero a los años 50 alteraría el punto de entrada del segundo en una futura película.

Greta Gerwig's Narnia - 'The Magician's Nephew,' Filming in London on Day 1!



Starring:

Daniel Craig, Meryl Streep, Emma Mackey and Carey Mulligan. pic.twitter.com/Ych1dXSae7 — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) August 11, 2025

Greta Gerwig's Narnia - The Magician's Nephew - begins filming in London:https://t.co/nALyWHH6Fh pic.twitter.com/i7YjPB7Jd1 — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) August 11, 2025

Netflix no ha confirmado oficialmente los nombres de los jóvenes intérpretes que darán vida a Digory y Polly, pero en las imágenes filtradas del rodaje aparecen dos candidatos que serían los debutantes David McKenna y Beatrice Campbell.

Aunque la plataforma de streaming tampoco se ha pronunciado sobre el resto del reparto, diferentes informaciones sitúan a Emma Mackey como Jadis/La Bruja Blanca, a Daniel Craig como el tío Andrew, a Carey Mulligan como Mabel Kirke y a Meryl Streep en conversaciones para dar voz a Aslan.

El largometraje no solo llegará a Netflix, sino que se estrenará en salas (incluyendo IMAX) de 90 países el 26 de noviembre de 2026, un mes antes de su desembarco en la plataforma, que está previsto para Navidad. Además, tendrá una ventana de exhibición más amplia de lo habitual en salas a nivel global antes de estar disponible en el catálogo de Netflix.

Gerwig ya explicó cuál será su enfoque para esta adaptación de la saga de fantasía: "Está conectada con el folclore y los cuentos de hadas de Inglaterra, pero es una combinación de diferentes tradiciones. Cuando eres niño, aceptas todo sin cuestionarlo: que estás en la tierra de Narnia, que hay faunos y, de repente, aparece Papá Noel. Ni siquiera se te ocurre pensar que no sigue un esquema lógico. Me interesa aceptar la paradoja de los mundos que creó Lewis, porque eso es lo que los hace tan fascinantes".

La saga de Las Crónicas de Narnia ya saltó a los cines con anterioridad en una trilogía que echó a rodar en 2005 con El león, la bruja y el armario, que daba paso en 2008 a El príncipe Caspian y en 2010 a La Travesía del Viajero del Alba. Las tres películas recaudaron más de 1.600 millones de dólares en taquilla.