George Clooney, un actor en crisis en el tráiler de Jay Kelly, lo nuevo de Noah Baumbach

Tras su paso por el festival de Venecia, el 5 de diciembre aterrizará en Netflix Jay Kelly, el nuevo largometraje de Noah Baumbach, con George Clooney en el papel de un actor en crisis. Entretanto, la plataforma ha lanzado un suculento adelanto de esta comedia con pinceladas de drama.

"Jay Kelly", dice el personaje de Clooney mirándose en el espejo de un tren mientras pronuncia su nombre al inicio del tráiler. Seguidamente, las imágenes muestran el comienzo de un rodaje protagonizado por Kelly.

"¿Qué le diría a los que opinan que se interpreta a sí mismo?", le pregunta una joven a Kelly en el vagón del tren. "Es difícil ser uno mismo. Inténtalo", le responde el intérprete. "Haces películas. Es lo que quieren de ti", le suelta un hombre interpretado por Lars Eidinger en un bar. Es entonces cuando Kelly se sincera con Ron (Adam Sandler), su agente, durante su viaje por Europa.

"Soy un actor que se hizo famoso", confiesa Kelly. "¿Esto no significa nada para ti?", le pregunta Ron en una fiesta. Pero Kelly no es el único que se enfrenta a una crisis de la mediana edad, y ambos deberán lidiar, a lo largo del camino, con todas las decisiones que han ido tomando, sus relaciones personales y el legado que terminarán dejando.

Dirigida por Noah Baumbach, que también escribe el guion junto a Emily Mortimer, Jay Kelly también cuenta en su reparto con Billy Crudup (Casi famosos), Laura Dern (Mujercitas), Stacy Keach (Nebraska), Grace Edwards (Asteroid City), Riley Keough (Zola), Emily Mortimer (Lars y una chica de verdad), Patrick Wilson (Expediente Warren: The Conjuring), Jim Broadbent (Gangs of New York), Nicôle Lecky (Sense8), Thaddea Graham (Sex Education).

Eve Hewson (Hermanas hasta la muerte), Alba Rohrwacher (Maria Callas), Lenny Henry (Harry Potter y el prisionero de Azkaban), Josh Hamilton (Los elegidos) y Greta Gerwig (Frances Ha) completan el elenco del filme producido por David Heyman y Amy Pascal.

"La nueva película de Noah Baumbach sigue al famoso actor Jay Kelly (George Clooney) y a su fiel representante Ron (Adam Sandler) en un viaje vertiginoso -y sorprendentemente profundo- por Europa. A lo largo del camino, ambos se ven obligados a enfrentarse a las decisiones que han tomado, a sus relaciones personales y al legado que dejarán", reza la sinopsis lanzada por Netflix.