Tráiler de Sin conexión, la nueva película dirigida por Bradley Cooper que aborda la crisis de mediana edad

MADRID, 1 Sep. (CulturaOcio) -

Bradley Cooper volverá a ponerse detrás de las cámaras en Sin Conexión, su tercera película como director. El filme, aún sin fecha de estreno confirmada, ha lanzado un primer adelanto protagonizado por Will Arnett y Laura Dern, en el que un hombre se adentra en el mundo de la comedia mientras su matrimonio se desmorona.

El avance, de poco más de dos minutos de duración, comienza presentando a Alex Novak, a quien interpreta Arnett (Arrested Development), que entra en un local y se sube al escenario para realizar un monólogo. "Creo que me estoy divorciando", comienza el protagonista después de que le dijeran que contara un chiste. "Lo sospecho porque ahora estoy viviendo en un apartamento solo, y mi mujer y mis hijos no viven ahí", continúa desatando las primeras carcajadas en el local.

"No tengo muy claro como pasó. Un día volví del trabajo y alguien dijo 'Esto se ha acabado', casi seguro que fue ella", continúa narrando Novak mientras se muestran fugaces imágenes de su esposa Tess, encarnada por Dern (Jurassic Park) y sus hijos. Tanto Tess como Novak, van a tener que buscar un nuevo propósito a su vida después del fin de su matrimonio.

"Una relación de verdad implica encontrar a alguien con quien también pueda ser infeliz, alguien que te apoye. Nosotros habíamos dejado de apoyarnos", le dice Tess a Novak, que va a encontrar un refugio en el mundo de la comedia, algo que no convence del todo a sus padres, que lo consideran un absoluto fracaso.

Sin conexión es la tercera película dirigida por Cooper tras su debut en 2018 con el remake de Ha nacido una estrella con Lady Gaga, que le valió ocho nominaciones a los Oscar, y Maestro en 2023, el biopic de Leonard Bernstein. Cabe destacar que es la primera vez que no Cooper no protagoniza una película que él mismo dirige.

"Mientras su matrimonio se desmorona silenciosamente, Alex (Will Arnett) se enfrenta a la mediana edad y a un divorcio inminente, buscando un nuevo propósito en el mundo de la comedia neoyorquina, mientras que Tess (Laura Dern) se enfrenta a los sacrificios que ha hecho por su familia, lo que les obliga a lidiar con la crianza compartida, la identidad y si el amor puede adoptar una nueva forma", reza la sinopsis oficial del filme.

Junto a los mencionado actores completan el reparto de Sin conexión Andra Day (Los Estados Unidos contra Billie Holiday), Ciarán Hinds (Belfast), Amy Sedaris (Sexo en Nueva York) y Sean Hayes (Ahora o nunca), entre otros. Arnett y Cooper firman el guion junto a Mark Chappell. La película, que se estrenará en Estados Unidos el próximo 19 de diciembre tras su paso por el Festival de Nueva York, aún no tiene fecha en España.