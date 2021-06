Genial felicitación a Chris Evans de Chris Hemsworth y Chris Pratt desde el rodaje de Thor 4: Love and Thunder

MADRID, 14 Jun. (CulturaOcio) -

Con motivo del 40 cumpleaños de Chris Evans, el actor que dio vida a Capitán América en el Universo Marvel, la guerra por dilucidar quién es el mejor 'Chris' de Marvel ha vivido un nuevo e hilarante capítulo. Y lo ha hecho de la mano de la genial felicitación que, desde el set de rodaje de Thor: Love and Thunder, le ha mandado Chris Hemsworth.

Una felicitación en la que Hemsworth no está solo... sino que está acompañado ni más ni menos que de Chris Pratt, el actor que interpreta a Peter Quill (Star-Lord) en la saga Guardianes de la Galaxia y cuyo camino, tras los eventos de Vengadores: Infinity War y Endgame, se ha unido puntualmente al del Dios del Trueno.

Así, y con motivo del cumpleaños de Evans Hemsworth publicó en Instagram un selfi junto a Pratt la que felicita a quien fue Steve Rogers... pero acompañado de otro Chris. "Feliz 40 cumpleaños, Chris Evans, siempre serás el primero en mi libro".

Aunque la imagen no da muchos detalles sobre el filme, sí deja ver un pequeño avance de la indumentaria de Peter Quill. Mientras que Hemsworth está caracterizado con el look ochentero que lucirá Thor en Love and Thunder, Pratt lleva aparentemente una nueva versión de su traje clásico de Star-Lord con su reconocible chupa de cuero rojo.

Junto a los dos Chris, estarán en el filme Natalie Portman como Jane Foster, Jaimie Alexander como Sif, Christian Bale como el villano Gorr the God Butcher, Sam Neill como el falso Odín, Melissa McCarthy como la falsa Hela, Russel Crowe como Zeus y Sean Gunn como Kraglin. El filme también contará con un cameo de Matt Damon, que ya hizo lo propio en Thor: Ragnarok, anterior entrega de la saga, dando vida al falso Loki en una obra de teatro.

La película dirigida por Taika Waititi llegará a los cines en mayo de 2022.