Gal Gadot protagonizará Wonder Woman 3 en el Universo DC de James Gunn

MADRID, 2 Ago. (CulturaOcio) -

En diciembre de 2022 The Hollywood Reporter informó que, tras la llegada de James Gunn y Peter Safran al frente de DC Films, Wonder Woman 3 "no iba a seguir adelante", llegando incluso a afirmar que el filme "se daba por muerto" por parte del estudio. Patty Jenkins, directora de la saga, lo confirmó con un comunicado en el que desvelaba sus diferencias creativas con Warner Bros., que aparentemente había decidido de manera definitiva no seguir adelante con el proyecto. Aunque todo hacía pensar que los fans no volverían a ver a Gal Gadot en el rol de Diana Prince, la actriz ahora ha confirmado que Wonder Woman 3 está en marcha.

Durante una entrevista con ComicBook.com, Gadot dejó claro que, según tenía entendido, Wonder Woman 3 seguía en pie. "Me encanta interpretar a Wonder Woman. Es algo muy querido para mí. Lo que he oído de James Gunn y Peter Safran es que vamos a desarrollar Wonder Woman 3 juntos", afirmó, haciendo referencia a los codirectores ejecutivos de DC Studios.

Más allá de eso, los planes de Gunn y Safran para Wonder Woman en el nuevo Universo DC no están claros por el momento. Lo que se sabe es que HBO Max prepara una serie titulada Paradise Lost, ficción ambientada en Themiscyra. Sin embargo, la historia se desarrollará antes del nacimiento de Diana Price, lo que parece descartar la participación de Gadot. Por otro lado, Gunn ha dejado caer que está interesado en desarrollar una serie de animación de Wonder Woman.

El futuro de Wonder Woman quedó en el aire en diciembre de 2022 con el comunicado de Jenkins. "Cuando comenzaron los rumores sobre que Wonder Woman 3 nunca se iba a hacer, la atractiva historia falsa de clickbait de que fui yo quien mató el proyecto o se alejó de él comenzó a extenderse. Esto simplemente no es cierto. Nunca me alejé. Estuve abierta a considerar cualquier cosa que me pidieran. Tenía entendido que no había nada que pudiera hacer para avanzar en ese momento. DC está sumida en unos cambios que tienen que hacer, por lo que entiendo que estas decisiones son difíciles actualmente", recalcó.

Por si esto fuera poco, la película de Crisis en Tierras Infinitas, en la que Gadot habría retomado su papel, fue cancelada tras la reestructuración de DC. Los fans ahora pueden estar tranquilos, y es que parece que tendrán oportunidad de ver de nuevo a la actriz en el papel de la superheroína.