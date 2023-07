Zack Snyder apoya Blue Beetle y la inclusión latina con un mensaje que arrasa en Twitter

MADRID, 31 Jul. (CulturaOcio) -

La próxima película de DC, Blue Beetle, llegará a los cines el 18 de agosto, pero apenas está generando conversación entre su potencial público debido a la discreta campaña de promoción muy discreta por parte de Warner Bros. Y puede que precisamente por esto, Zack Snyder ha querido salir en su defensa.

El cineasta que dio inicio al Universo Extendido DC ha publicado un tuit en su perfil personal en el que asegura estar ansioso por ver Blue Beetle con su familia. Además, en su publicación recalca lo necesaria que es una cinta así para la comunidad latina, que por primera vez tendrá un superhéroe mexicano en la saga, encarnado por Xolo Maridueña, protagonista de la serie Cobra Kai.

Looking forward to taking my kids to see Blue Beetle. #RepresentationMatters #BlueBeetle pic.twitter.com/dJZxQxlWIO