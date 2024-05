La pelea de Charlize Theron y Tom Hardy en Mad Max: "No hay excusas"

MADRID, 18 May. (CulturaOcio) -

Charlize Theron y Tom Hardy protagonizaron Mad Max: Furia en la carretera, cinta dirigida por George Miller. El libro Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road de Kyle Buchanan destapó la mala relación entre ambos actores, algo sobre lo que el realizador se ha pronunciado.

En una entrevista con The Telegraph, Miller habló sobre el enfrentamiento de los protagonistas. "Eran simplemente dos intérpretes muy diferentes. Tom tiene algo de malicia, pero también una brillantez que lo acompaña, y sea lo que sea por lo que estaba pasando en ese momento, hubo que convencerlo de que saliera de su tráiler", afirmó al referirse al ínterprete británico que tiene fama de problemático.

"Charlize era increíblemente disciplinada (una bailarina de formación, lo que se notaba en la precisión de su actuación) y siempre era la primera en llegar al set", relató el director dejando entrever que las informaciones que aseguraban que el origen de la pelea entre ambas estrellas era la faltad de puntalidad de Hardy podría ser ciertas.

"Soy optimista, así que vi su comportamiento como un reflejo de sus personajes, donde tenían que aprender a cooperar para asegurar la supervivencia mutua. No hay excusa para ello, y creo que hay una tendencia en este negocio a utilizar grandes actuaciones como excusa para otros problemas que podrían evitarse", agregó.

Tal como relata Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road, Theron y otros miembros del equipo se quejaban del comportamiento poco profesional de Hardy que, entre otras cosas, solía llegar tarde al set.

Aparentemente, Theron plantó cara a su compañero y le preguntó: "'¿Cómo puedes ser tan irrespetuoso?'". Hardy no se tomó bien este comentario y cargó contra ella, contestando: "'¿Qué has dicho de mí?'". El libro afirma que Hardy mostró una actitud "bastante agresiva" que hizo que Theron se sintiera "realmente amenazada".

Después de esta pelea, Theron pidió que le asignaran un equipo de seguridad. "No me sentía segura. No quiero excusar el mal comportamiento, pero fue un rodaje duro. Ahora tengo una visión clara del momento en que todo empeoró. Creo que no tenía esa claridad mientras rodaba la película. Estaba en modo de supervivencia, estaba realmente asustada", confesó la actriz. "Estaba claro que esas dos personas se odiaban. No querían tocarse, no querían mirarse, no se miraban a la cara si la cámara no estaba rodando", agregó el editor J. Houston Yang.

El actor Nicholas Hoult, que también participó en el filme, describió el ambiente en el set como "unas vacaciones de verano en las que los adultos están en la parte delantera del coche discutiendo". "La presión sobre nosotros dos era abrumadora a veces. Lo que ella necesitaba era un compañero mejor, quizás más experimentado que yo", argumentó Hardy.

La apocalíptica saga de George Miller regresa a los cines el próximo 24 de mayo con Furiosa, la precuela que relatará los orígenes del personaje de Theron, que en su versión joven estará interpretada por Anya Taylor-Joy. Junto a ella, estarán Chris Hemsworth, Alyla Browne y Tom Burke.

"Al caer el mundo, la joven Furiosa es arrebatada del Lugar Verde de Muchas Madres y cae en manos de una gran Horda de Motoristas liderada por el Señor de la Guerra Dementus. Atravesando el Páramo, se topan con la Ciudadela presidida por Inmortan Joe. Mientras los dos Tiranos luchan por el dominio, Furiosa debe sobrevivir a muchas pruebas para encontrar el camino de vuelta a casa", reza la sinopsis oficial del filme escrito y dirigido por Miller.