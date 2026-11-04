Frozen 3: Disney confirma que habrá boda, una gran villana y nuevas canciones - DISNEY

MADRID, 4 Nov. (CulturaOcio) -

Frozen 3 tiene previsto su estreno en cines el 24 de noviembre de 2027. Jared Bush, directivo de Disney Animation, ha ofrecido algunos suculentos detalles sobre esta entrega, su gran villana -que "podría ser más poderosa que Elsa"- y el tiempo que habrá transcurrido en la trama desde la anterior película. Además, también ha adelantado el estado de Frozen 4, en la que el estudio está trabajando simultáneamente.

"Tenemos un personaje totalmente nuevo que se incorpora al mundo de Frozen, una nueva villana, que podría ser más poderosa que Elsa. Así que hay mucho en marcha", aseguraba Bush en una entrevista concedida a Collider. Los asistentes de la D23 Expo tuvieron la oportunidad de escuchar su voz, pero Bush no quiso revelar qué actriz será la encargada de doblar al personaje en la versión original en inglés de la cinta.

Han pasado siete años desde que se estrenó Frozen 2 pero, en términos narrativos, Bush confirma que "no ha pasado mucho tiempo" entre esta nueva entrega y la anterior. "Diría que, si uno recuerda el final de Frozen 2, Kristoff le pide por fin matrimonio a Anna. Esta película empieza con su boda. Así que no ha pasado mucho tiempo entre ambos momentos", señala.

"Bueno, Frozen 3 se estrenará dentro de un año. Diría que es muy emocionante. En este mismo momento, literalmente mientras hablamos, Kristen [Anderson-López] y Bobby López están trabajando en una de las canciones más emotivas de la película. Ya llevan unas cinco canciones", adelanta Bush.

FROZEN 4 YA ESTÁ EN MARCHA

Al ser preguntado si el hecho de anunciar al mismo tiempo la tercera y cuarta películas de Frozen había influido en cómo se había concebido la trama de ambas, Bush asegura que, para él, "el recorrido emocional" de los personajes es mucho más importante que la historia en sí, que considera algo "secundario".

Bush continúa explicando que, aunque la idea inicial era que ambas entregas se desarrollaran simultáneamente para que estuvieran listas lo antes posible, pronto comprendieron que debían entregarse a fondo con Frozen 3 si querían asegurarse de que fuera "la mejor película posible". "Eso no siempre significa que todo quede perfectamente atado, pero sí implica que hay que ir construyendo algo que resulte digno del final de una franquicia que es tan importante para la gente", matiza.

Bush apunta que debían contar con "una idea aproximada" de cómo continuaría la historia mientras trabajaran en la tercera película, aunque sin que eso les perjudicara en términos creativos. "Si uno es demasiado rígido con respecto a cómo podría ser Frozen 4, eso podría limitarte", explica.

La primera película de Frozen se estrenó en 2013 y, con casi 1.300 millones de dólares recaudados a nivel mundial, sentó las bases de lo que acabaría siendo una de las franquicias estrella de Disney. Su secuela, que vio la luz en 2019, fue un éxito de taquilla incluso más rotundo que su predecesora, amasando más de 1.451 millones de dólares y convirtiéndose en la película de animación más taquillera de la historia, título que desde 2025 ostenta Ne Zha 2, cuya recaudación global rebasó los 2.000 millones de dólares.