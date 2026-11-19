Florence Pugh responde a las críticas sobre su rostro: "Es preocupante que se confunda envejecer con cirugía" - CONTACTO

MADRID, 19 Nov. (CulturaOcio) -

Florence Pugh ha salido al paso de los rumores sobre sus supuestos retoques estéticos después de que Evie Magazine publicara un vídeo en el que se cuestionaba si había pasado por quirófano para cambiar sus rasgos faciales. En su respuesta, la estella del Universo Marvel y Dune tacha de "preocupante" que la gente ya no sea capaz de distinguir entre el envejecimiento natural y los efectos de la cirugía estética.

"Chicos. He cumplido 30 años. Soy mujer. El cuerpo y el rostro cambian. No es para tanto", escribió Pugh en los comentarios del vídeo de Evie. "Es preocupante que la gente ya no sepa distinguir entre el envejecimiento natural y la cirugía estética", añadió la actriz. "Por desgracia, la carita de cachorro no dura para siempre", sentenció Pugh.

En el vídeo publicado por el medio, se muestra a una mujer comentando dos fotografías de Pugh para comparar sus rasgos faciales y sugerir que la actriz podría haberse sometido a una cirugía estética para modificar la forma de su rostro.

"¿Estamos en un espacio seguro? Hay gente que dice que Florence Pugh ha sido otra víctima de la guerra de Hollywood contra los rostros redondeados", comienza diciendo la comentarista de Evie.

"Que no se me malinterprete, Florence Pugh sigue siendo preciosa, pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que Hollywood parece tener algo en contra de los rasgos faciales más suaves. Lo que se lleva actualmente en la industria del entretenimiento y el modelaje son los rostros muy definidos y angulosos", proseguía.

"Mucha gente señala que Florence antes tenía unas mejillas más rellenas y bonitas que hacían que su rostro fuera muy reconocible", continuó. "Ahora que su mandíbula está más definida, su barbilla es más puntiaguda y sus rasgos son más marcados, tiene sentido que la gente se pregunte si se ha hecho alguna intervención", apuntaba.

"Lo que más me duele de todo esto es pensar en las mujeres jóvenes que ven el rostro de Pugh y piensan: 'Mis rasgos naturalmente suaves son algo que debería corregir porque no resultan atractivos'", concluyó.

PUGH RESPONDE CON CONTUNDENCIA A CUALQUIER CRÍTICA SOBRE SU CUERPO

Por otra parte, esta no es la primera vez que Pugh responde a rumores o comentarios en redes por su aspecto físico. Ya en agosto de 2023, la actriz respondió con firmeza a los ataques de quienes cuestionaban la forma en que mostraba su cuerpo, tanto en sus películas como en sus apariciones públicas sobre la alfombra roja.

De hecho, un año antes, durante un desfile de alta costura de Valentino en Roma, Pugh lució un vestido transparente que dejaba su pecho al descubierto, lo que desató numerosas críticas. La actriz respondió en Instagram condenando a los usuarios "vulgares" que pretendían "destrozar por completo el cuerpo de una mujer".

"Creo que lo que más miedo me da son las ocasiones en las que la gente se ha molestado porque he mostrado 'demasiado' de mi cuerpo", declaró en 2023.

"Cuando ocurrió todo lo del vestido rosa de Valentino, un año antes, se me veían los pezones a través de la tela y eso indignó a mucha gente. Lo que les asusta es la libertad, el hecho de que me sienta cómoda y esté contenta conmigo misma", sentenció Pugh.

La actriz, que dará vida en Dune: Parte Tres a la princesa Irulan, ya abordó en diciembre de 2024, durante una entrevista con The Sunday Times, lo difícil que resulta ser una mujer joven en Hollywood, algo que calificó de "agotador". "Recuerdo titulares espantosos sobre cómo Keira Knightley ya no estaba delgada, o cómo se criticaba duramente a mujeres que, pese a ser talentosas y hermosas, acababan siendo juzgadas por su aspecto", afirmó. "Lo único de lo que la gente quiere hablar son tonterías sobre el físico de los demás. Por eso nunca me ha interesado seguir esas reglas", expresó.