Florence Pugh avisa que ya no tolerará "comportamientos inaceptables" en los rodajes: "No seas misógino"

Archivo - Florence Pugh avisa que no está dispuesta a "tolerar comportamientos inaceptables" en los rodajes: "No seas misógino" - LEV RADIN / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 12 Nov. (CulturaOcio) -

Florence Pugh hizo su debut actoral en 2014, con The Falling. Ahora, más de una década después, la actriz tiene en su horizonte el estreno de dos de las películas más esperadas del año, Vengadores: Doomsday y Dune: Parte Tres, que llegan a los cines el 17 de diciembre, y ha revelado que, a lo largo de su carrera, ha ido ganando confianza para decir lo que piensa durante los rodajes.

"Cada vez que trabajo en una película, gano más confianza en mi capacidad para protegerme y para dirigir un plató, y ya no estoy dispuesta a aguantar tonterías", explicó la intérprete en una entrevista concedida a Elle. "No voy a hacerlo. No voy a tolerar comportamientos inaceptables. No voy a tolerar actitudes inaceptables. No voy a permitir que la gente sea grosera con el equipo", indicó.

La actriz expuso que, "con el tiempo, te vuelves más audaz, más fuerte y más segura de ti misma, y quieres rodearte y trabajar con las personas adecuadas", señalando que "en el momento en que alguien crea un ambiente incómodo, todo el mundo lo nota".

Pugh expresó que no quería "líos". "Se trata simplemente de rodearse de profesionales que compartan la misma filosofía de trabajo: llegar a tiempo, no ser grosero y no ser misógino", resumió.

FLORENCE PUGH, SOBRE SU CONDENA DE LA VIOLACIÓN GRUPAL EN CORNELL Y LA FALTA DE REPRESALIAS

La intérprete de títulos como Midsommar, Mujercitas u Oppenheimer, no solo alza la voz en el set y es que recientemente condenó lo ocurrido en la Universidad de Cornell en sus redes sociales, abordando tanto la violación grupal como la posterior falta de represalias por parte de la institución. Instagram eliminó su primera publicación al respecto, algo que no le sentó nada bien. "Que nadie me censure, joder. Eso solo echará más leña al fuego", advirtió.

"Soy una mujer a la que le importan las mujeres. Me importan las mujeres que conozco y me importan las que no conozco. Y si permitimos que historias como esa se conviertan de alguna manera en algo normal, entonces estamos permitiendo que sigamos avanzando hacia ese destino en el que el abuso y la violación se acepten como norma", argumentó la actriz.

Para Pugh, "la violación nunca, jamás, puede ser un tema que dejemos atrás" sino que "tiene que ser algo que abordemos de frente, y exijamos justicia, responsabilidad y que el violador vea lo que le ha hecho a la vida de alguien". "Porque si no lo hacemos, lo estamos aceptando. Y yo no quiero, nunca, nunca, nunca vivir en un mundo en el que lo dejemos atrás tan fácilmente", agregó.