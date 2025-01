Florence Pugh no volverá a "destrozarse" en un rodaje: "Abusé de mí misma"

Florence Pugh no volverá a cierto tipo de películas: "Siento que abusé de mí misma"

Florence Pugh no volverá a cierto tipo de películas: "Siento que abusé de mí misma" - A24

MADRID, 8 Ene. (CulturaOcio) -

Uno de los trabajos que catapultaron la carrera de Florence Pugh fue Midsommar, cinta de terror escrita y dirigida por Ari Aster que vio la luz en 2019. La intensidad emocional del rol le valió a Pugh muchas críticas positivas, pero también le pasó factura a nivel mental, tal como ha revelado recientemente.

La intérprete ha concedido una entrevista a Reign with Josh Smith en la que ha hecho balance de su carrera. "Protegerme es algo que tuve que aprender a hacer. Ha habido algunos papeles en los que he dado demasiado y después he estado destrozada durante mucho tiempo", dijo.

"Como cuando hice Midsommar, definitivamente sentí que había abusado de mí misma respecto a los lugares a los que tenía que llegar, y al descubrir estas cosas es cuando tienes que decir: 'Está bien, bueno, no puedo hacerlo de nuevo, porque fue demasiado'", admitió.

Aunque la película fue dura para Pugh, la actriz dice que está "realmente orgullosa" de lo que hizo y agregó: "Estoy orgullosa de lo que salió de mí. No me arrepiento. Pero definitivamente hay cosas que debes respetar de ti mismo, y eso es algo que realmente admiro".

"No creo que fuera capaz de hacer esto sin llegar hasta el final y meterme en todos esos personajes que he interpretado. Siempre hay una parte de mí y siempre hay un momento al final de la filmación en la que protejo y defiendo a esos personajes hasta el final, incluso si han hecho cosas terribles. Creo que eso es natural cuando estás con alguien por tanto tiempo", añadió.

Pugh volverá este año al Universo Cinematográfico Marvel con Thunderbolts, que se estrenará el 30 de abril. Entre sus futuros proyectos también están la miniserie East of Eden y la cinta The Pack, dirigida y protagonizada por Alexander Skarsgard.