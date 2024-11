El nuevo tráiler de Thunderbolts* revela qué significa el asterisco del título

MADRID, 11 Nov. (CulturaOcio) -

Thunderbolts* llegará a las salas de cine el 30 de abril de 2025. El segundo filme que Marvel Studios prepara para el próximo año reunirá a un equipo de villanos y antihéroes para realizar misiones para el gobierno. Uno de los aspectos más enigmáticos de la película antes de su estreno es el asterisco que incluye su título. Ahora, el nuevo adelanto del largometraje ha ofrecido nuevas pistas sobre el significado de este símbolo.

Hacia el final del tráiler revelado en el marco de la D23 Expo celebrada el pasado fin de semana en Brasil, Guardián Rojo, interpretado por David Harbour, dice entusiasmado: "¡Somos los Thunderbolts!". No obstante, este nombre no es del agrado de todo el equipo de antihéroes.

"No podemos llamarnos así", aqueja el personaje de Sebastian Stan, Bucky. Acto seguido, el enigmático asterisco aparece sobre el título del filme, sugiriendo que esta denominación está sujeta a cambios.

Esto no quiere decir que Marvel Studios vaya a modificar el título de la cinta, más bien todo apunta a que los Thunderbolts encontrarán un nuevo nombre en algún punto del metraje. Lo cierto es que en este aspecto, el equipo de antihéroes conseguiría algo que los Vengadores jamás lograron, adoptar una nueva denominación más allá de la impuesta por aquellos que les reclutan.

Uno de los rumores sobre este tema sugiere que Marvel Studios ha recurrido a esta estrategia para no revelar que los Tunderbolts son realmente los Vengadores Oscuros. El problema con estas suposiciones es que este equipo, en las grapas, lo forman villanos que se hacen pasar por superhéroes, mientras que en este caso, es evidente la naturaleza de los integrantes y no tratan de disfrazar su carácter antiheróico.

Dirigida por Jake Schreier, Thunderbolts* cuenta en su reparto principal, además de con Stan y Harbour, con Florence Pugh como Yelena Belova/Viuda Negra, Olga Kurylenko como Taskmaster, Wyatt Russell como John Walker/U.S. Agent, Hannah John-Kamen como Fantasma y Lewis Pullman como Bob. La película, que llegará a los cines el 30 de abril de 2025, cerrará el recorrido cinematográfico de la Fase Cinco del UCM, dando paso a la sexta etapa que dará comienzo el 25 de julio con el estreno de The Fantastic Four: First Steps.