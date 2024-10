La escena de sexo de Florence Pugh y Andrew Garfield que "fue demasiado lejos" e incomodó al equipo

MADRID, 8 Oct. (CulturaOcio) -

We Live In Time (Vivir el momento) llegará a los cines españoles el 30 de enero de 2025, meses después de su estreno en Estados Unidos. Este drama romántico sigue a una pareja encarnada por Andrew Garfield y Florence Pugh, que durante la cinta comparten varias escenas íntimas en pantalla. A este respecto, el intérprete ha hablado sobre una secuencia en particular que fue "un poco más lejos" de lo previsto.

"Hacemos la primera toma de esta escena de sexo muy íntima y apasionada", comentó el actor en el podcast Happy Sad Confused. "Y es un plató cerrado, lo que significa que sólo estamos Florence y yo juntos en una habitación y el operador de cámara, que es nuestro director de fotografía, un hombre encantador llamado Stewart", continuó el protagonista de The Amazing Spider-Man, explicando el contexto.

"La escena se vuelve apasionada a medida que la coreografiamos y nos metemos en ella, por así decirlo, y vamos un poco más allá de lo que debíamos sólo porque nunca oímos 'corten' y nos sentimos seguros y decimos: 'Vale, pasaremos a lo siguiente y a lo siguiente, dejaremos que esto progrese y seguiremos adelante'", revela Garfield, recordando también el instante en que ambos se percataron de que la escena se estaba haciendo demasiado larga.

El actor cuenta que, cuando al fin miró a su alrededor, vio que tanto el director de fotografía como el operador de boom estaban en una esquina. "Stewart tiene la cámara a su lado y se ha girado hacia la pared", dijo, rememorando el momento en el que su entrega hizo que incluso el equipo de la película se sintiera incómodo y no supiera, casi literalmente, dónde meterse.

Y es que tanto Florence Pugh como Andrew Garfield han remarcado en varias ocasiones la compenetración y entendimiento surgida entre ambos, algo que sin duda les ha ayudado a abordar las escenas íntimas.

Dirigida por John Crowley (Brooklyn, True Detective II) y con guion de Nick Payne, la película cuenta en su reparto, además de con Garfield y Pugh, con Adam James, Marama Corlett, Aoife Hinds, Grace Molony y Gianni Calchetti, entre otros. We Live In Time (Vivir el momento) ya se ha estrenado en el Festival Internacional de Cine de Toronto y en el Festival de San Sebastián.