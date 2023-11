El final de Wish y la escena post-créditos, explicada

MADRID, 24 Nov. (CulturaOcio) -

Wish: El poder de los deseos, la película del centenario de Disney, ya está en cines. El filme, que se ha inspirado en la Península Ibérica para su reino de Rosas, está protagonizada por Asha. Esta joven pide un potente deseo a las estrellas para liberar a su pueblo de la tiranía del malvado Rey Magnífico.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el acto final, Ahsa, Estrella y sus amigos se enfrentan al Rey Magnífico para liberar los deseos de toda la población. La protagonista hace de señuelo para sacar al monarca de su castillo y que así el resto puedan llevar a cabo en plan. Pero, de pronto, se desvela que quien la persigue no es el villano, sino Simon, cuya apariencia había cambiado con la magia del rey.

Cuando Asha regresa a la ciudad, Magnífico consigue apresar a Estrella y absorberla para volverse aún más poderoso. Pero la heroína no se da por vencida y se enfrenta a él, que la derrota con facilidad. Es entonces cuando todo el reino de Rosas se une, liderados por los amigos de Asha y por la Reina Amaya. Cantando el tema central de la película, con su unión liberan una magia aún más fuerte que la del antagonista.

Al final, Estrella logra salir del báculo del rey. Y, por el contrario, Magnífico es absorbido por su propio artefacto, quedando para siempre atrapado, consumido por haber utilizado la magia oscura. A su vez, toda la población recupera sus deseos para intentar llevarlos a cabo por sí mismos, haciendo que el reino sea mucho más feliz.

LA ESCENA POST-CRÉDITOS DE WISH

Cuando acaba la película, Wish: El poder de los deseos todavía tiene una última escena para los espectadores más pacientes. Una secuencia que llega después de los títulos de crédito finales, que son una absoluta genialidad y harán las delicias de los fans de Disney ya que por la pantalla desfilan un buen puñado de sus personajes más emblemáticos. Y una vez que estos finalizan, llega la emotiva esecena post-créditos. El protagonista de la misma es Sabino, el abuelo Asha. Tal y como se revela en el filme, su deseo era el de crear una canción con la que ser recordado y marcar a las futuras generaciones. Esta scuencia extra vuelve a mostrar al persona que, por la noche, toma su guitarra mientra mira a las estrellas, y empieza a tocar unas notas muy familiares.

La melodía que ha conseguido componer Sabino es When You Wish Upon A Star, la legendaria canción de Disney. Originalmente, el tema apareció en Pinocho en 1940, pero luego la compañía la ha empleado como emblemático sello de identidad para sus producciones. De esta forma, a sus 100 años, los mismos que cumple el estudio, Sabino se convierte en el enlace definitivo entre Wish: El poder de los deseos y el también centenario legado de Disney.