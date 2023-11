Escucha Mi deseo, la canción de Ana Guerra para Wish: el poder de los deseos, la nueva película Disney

Escucha Mi deseo, la canción de Ana Guerra para Wish: el poder de los deseos, la nueva película Disney - DISNEY

MADRID, 3 Nov. (CulturaOcio) -

Ana Guerra, la cantante y compositora española que se dio a conocer por su participación en el programa Operación Triunfo se une a la nueva película de Disney, Wish: El poder de los deseos que se estrena el 24 de noviembre. La artista participará en la banda sonora con el tema Mi deseo, la versión en español de la canción This Wish que interpreta Ariana DeBose en la versión original.

"Colaborar con Disney para esta película ha supuesto para mí un deseo cumplido, después de haber actuado en la Gala Disney 100 en el Teatro Real con compañeros a los que quiero y admiro. Todas las películas del estudio han formado parte de mi vida desde que soy pequeña y Wish: El poder de los deseos es todavía más especial por rendir homenaje al 100 aniversario de Disney", afirma Ana Guerra. "Gracias a Disney por confiar en mí y darme esta oportunidad de aportar mi voz a esta película. Estoy deseando que la disfrutéis tanto como yo", apunta la estrella.

La nueva película de animación de Disney, Wish: El poder de los deseos, seguirá a "Asha, una optimista con mucho ingenio, pide un deseo tan potente que le responde una fuerza cósmica, una pequeña bola de energía ilimitada llamada Estrella. Juntas, Asha y Estrella se enfrentan a un imponente enemigo, el Rey Magnífico, gobernante de Rosas, para salvar a su comunidad y demostrar que cuando la voluntad de una persona conecta con la magia de las estrellas, pueden ocurrir cosas maravillosas".

Ana Guerra saltó a la fama por su participación en Operación Triunfo en la edición del 2017 y un año más tarde arrasó con su primer single Lo Malo. En 2018 lanzó éxitos musicales como Ni la Hora o Bajito que la han llevado a a posicionarse en lo más alto de las listas de éxitos acumulando enormes cifras en plataformas digitales. En 2019 lanzó su primer álbum, Reflexión, y en 2021 estrenó su último álbum de estudio, La Luz Del Martes.

Actualmente la artista se encuentra recorriendo toda la geografía española con su más reciente gira de 2023 Si Me Quisieras Tour.A finales de este 2023 verá la luz su nuevo álbum; del que ya se ha publicado el single Tiempo de Descuento. Se trata proyecto de cuatro temas que será la antesala de un disco que se publicará a principios de 2024. Además, la tinerfeña Ana Guerra interpretará la canción de créditos finales de la película de Disney que se revelará próximamente y formará parte de la banda sonora en español.