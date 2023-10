Escucha This is the thanks I get?, la canción de Chris Pine para Wish: el poder de los deseos, la nueva película Disney

MADRID, 26 Oct. (CulturaOcio) -

Disney sigue desgranando, semana a semana, la banda sonora de Wish: el poder de los deseos, su nueva película de animación que llegara a los cines el 24 de noviembre. Y siete días después del lanzamiento de This Wish, el tema interpretado por la oscarizada Ariana DeBose, ahora es el turno de Chris Pine, que pone voz al protagonista masculino del filme y que interpreta This is the thanks I get?

El vídeo cuenta con imágenes de la cinta y la letra de la canción es interpretada por el Pine que pone voz en la cinta a el infame Rey Magnífico en la versión original.

"Nos lo hemos pasado en grande con la canción This Is The Thanks I Get?!. Los efectos visuales son fantásticos: él es el Rey y tiene la impresión de que nadie le respeta. Hacía tiempo que no teníamos una buena canción de villano, así que Julia y Ben se pusieron manos a la obra con gran entusiasmo", explica Chris Buck codirector del director del filme junto a Fawn Veerasunthorn

"This Is The Thanks I Get?! es un buen ejemplo de cómo una canción puede contribuir a moldear al personaje", apostilla Veerasunthorn sobre el single.

"Les dábamos a Julia y a Ben una versión aproximada del guion y después de un tiempo, ellos volvían con una canción. Sus canciones han sido una gran fuente de inspiración. En el caso de This Is The Thanks I Get?!, queríamos que Magnifico fuera encantador y, por supuesto, malvado. ¡Pero también es divertido! En la canción hace bromas y queda claro que es un narcisista. Pero hay mucha ironía y el personaje sigue siendo simpático, lo que es genial para un villano", concluye Veerasunthorn.

"Es un hombre carismático y atractivo, y lo sabe, pero creo que está convencido de que sus deseos están más seguros en sus manos", afirma la guionista y productora ejecutiva Jennifer Lee, directora creativa de Walt Disney Animation Studios acerca del personaje de Chris Pine en la película. "Así que cuando Asha saca a la luz el punto débil de su filosofía, se siente menospreciado y amenazado", añade Lee.

Wish: El poder de los deseos, seguira a "Asha, una optimista con mucho ingenio, pide un deseo tan potente que le responde una fuerza cósmica, una pequeña bola de energía ilimitada llamada Estrella. Juntas, Asha y Estrella se enfrentan a un imponente enemigo, el Rey Magnífico, gobernante de Rosas, para salvar a su comunidad y demostrar que cuando la voluntad de una persona conecta con la magia de las estrellas, pueden ocurrir cosas maravillosas".

Cada semana Disney publicará una nueva canción de las siete canciones originales escritas por la cantante y compositora nominada al Grammy Julia Michaels y el productor, compositor y músico ganador del Grammy Benjamin Rice. Además, estarán disponibles en versión original en YouTube, Amazon Music, Spotify, Apple Music y todos los proveedores de servicios digitales.