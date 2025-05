El final de Thunderbolts*, explicado: ¿Qué ocurre con The Void, quién muere y qué significa el asterisco?

MADRID, 30 Abr. (CulturaOcio) -

Thunderbolts*, lo nuevo de Marvel, ha llegado a las salas de cine. La cinta reúne a un particular grupo de antihéroes que, tal y como han mostrado los adelantos, deberán hacer frente a una amenaza sin precedentes. El final de la película incluye una batalla épica, un emocionante momento muy inspirado por los cómics y la explicación al desconcertante asterisco del título, entre otras cosas sobre las que vale la pena detenerse.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Si bien Valentina Allegra de Fontaine se presenta por momentos en el filme como la gran villana, no es contra ella contra quien luchan los Thunderbolts en el tercer acto de la película. Así, aunque la cinta comienza con la directora de la CIA tendiendo una trampa a Yelena Belova, Joh Walker, Taskmaster y Fantasma para que se maten entre ellos, el verdadero peligro resulta ser otra de sus víctimas, un joven que inicialmente se presenta como Bob.

Más adelante se descubre que Bob es realmente el personaje conocido en los cómics como Sentry (el Vigía), uno de los superhumanos más poderosos de Marvel. Como único superviviente de sus experimentos, Val decide depositar sus esperanzas en Bob y convertirle en el superhéroe que perseguía conseguir. No obstante, el personaje encarnado por Julia Louis-Dreyfus pronto se da cuenta de que no puede controlarle y decide acabar con él... lo que acaba despertando su lado más oscuro, The Void (el Vacío).

La figura negra y sin rasgos en que se convierte Sentry comienza a sumir la ciudad de Nueva York en el caos, aparentemente desintegrando a las personas y convirtiéndolas en sombras. Sin embargo, cuando Yelena se adentra en la oscuridad no muere, sino que se ve transportada a lo que parece ser una dimensión en la que se encuentran tanto sus propios traumas como los de Bob.

Bob trata de enfrentarse a su parte más oscura (o a una representación física de ella) a puñetazo limpio pero Yelena comprende que así no van a vencer y tanto ella como el resto de los Thunderbolts acaban dando un abrazo a su compañero, haciéndole saber que no está solo.

Finalmente, la oscuridad retrocede y el equipo vuelve a encontrarse en las calles de Nueva York... con un confundido Bob, que parece no recordar nada de lo sucedido. En todo caso, la segunda escena post-créditos deja bien claro que The Void podría regresar o, al menos, así lo teme el personaje de Lewis Pullman, que se niega incluso a ejercer como Sentry por si eso pudiese despertar a su otra mitad. Con superpoderes o no, la secuencia también revela que Bob ha pasado a formar parte del grupo de héroes.

VALENTINA Y LOS NUEVOS VENGADORES

Por otro lado, cabe mencionar que en cuanto los Thunderbolts consiguen controlar a The Void, se disponen a ir a por Valentina, ya sea para entregarla a la justicia o romperle algún hueso por las molestias ocasionadas. No obstante, la astuta directora de la CIA les hace comparecer en una improvisada rueda de prensa antes de que puedan hacer nada, presentando al equipo ante las masas como una iniciativa suya. Esta escena, tal y como indica ComicBookMovie, parece inspirada por ciertos momentos de las viñetas de Brian Michael Bendis, New Avengers y Dark Avengers.

Val anuncia que esos antihéroes son los Nuevos Vengadores, algo que, tal y como se muestra poco después, parece estar sujeto a discusión, tanto por la opinión pública, que no los ve dignos sucesores del equipo original, como por Sam Wilson, dispuesto a demandarles por el uso del nombre con el que pretende bautizar al nuevo grupo que estaría reclutando.

Así, este peliagudo asunto alrededor del nombre oficial del equipo de antihéroes podría explicar el asterisco que acompaña al título de la cinta, que probablemente haga referencia a que ese no es el nombre definitivo del grupo, sino una denominación provisional.