Todo lo que hay que recordar del UCM antes de ver Thunderbolts

MADRID, 29 Abr. (CulturaOcio) -

Thunderbolts* reúne a algunos de los personajes más complejos y dañados del Universo Cinematográfico Marvel, figuras que han transitado por el trauma, la redención y la manipulación a lo largo de distintas películas y series. Y antes de su aventura conjunta dirigida por Jake Schreier, es fundamental repasar el viaje emocional de sus protagonistas para recordar los eventos que les ha marcado y en qué punto narrativo se encuentran.

Conocer el recorrido en el UCM de los miembros principales de los Thunderbolts no solo ayuda a entender sus motivaciones, sino que enriquece la experiencia cinematográfica y permite captar los matices de sus relaciones y conflictos internos.

BUCKY BARNES / EL SOLDADO DE INVIERNO

Bucky Barnes debutó en Captain America: The First Avenger (2011) como el mejor amigo de Steve Rogers, para luego convertirse en el letal Soldado de Invierno bajo el control de HYDRA. Además de combatir contra Thanos en Infinity War y Endgame, el personaje de Sebastian Stan ya recorrió su gran viaje de redención en la serie The Falcon and the Winter Soldier (2021), donde deja definitivamente atrás su pasado como asesino manipulado mentalmente.

Bucky ha luchado contra la culpa y el trauma, intentando reparar el daño causado durante las décadas que estuvo bajo el control de Hydra. En The Falcon and the Winter Soldier, se enfrenta a sus víctimas y a sí mismo, buscando un propósito tras la era de los Vengadores. Un hombre marcado por la guerra, la pérdida y la búsqueda de una identidad propia, que ahora -tras su cameo en Capitán América: A Brave New World en la que adelantaba ya su carrea política- asume un rol de liderazgo forzado en Thunderbolts, convencido de que solo un grupo como este puede detener amenazas que el sistema no alcanza.

YELENA BELOVA / VIUDA NEGRA

Florence Pugh encarnó por primera vez a Yelena Belova en Black Widow (2021), donde se presenta como la hermana adoptiva de Natasha Romanoff, la viuda negra original encarnada por Scarlett Johansson, y otra de las más letales agentes de la Habitación Roja. Y es que ambas fueron entrenadas como armas y operativas de élite bajo este despiadado sistema de control mental dirigido por el General Dreykov. Su última aparición fue en la serie Hawkeye (2021), donde busca venganza por la muerte de Natasha y se enfrenta al mismísimo Clint Barton (Ojo de Halcón).

Yelena es una figura marcada por la manipulación y el dolor, que tras la caída de la Habitación Roja intenta encontrar su lugar en el mundo. En Hawkeye, se muestra vulnerable, pero también decidida a forjar su propio destino. Su relación con Valentina Allegra de Fontaine, para la que trabaja, es más que complicada y ahora en Thunderbolts quiere dar un paso adelante para no solo reconciliarse con su pasado, sino mirar con más esperanza al futuro.

JOHN WALKER / U.S. AGENT

John Walker debutó en la serie The Falcon and the Winter Soldier (2021), donde fue designado como el nuevo Capitán América tras el adiós de Steve Rogers. Su última aparición también fue en esa serie, donde tras varias decisiones violentas y polémicas, pierde el escudo y es reclutado por Valentina Allegra de Fontaine como U.S. Agent.

El de Wyatt Russell es un personaje impulsivo y orgulloso, cuya incapacidad para manejar la presión y el legado de Capitán América lo lleva a cometer actos extremos. Tras su caída en desgracia, como un juguete roto, busca redención y una nueva identidad. En Thunderbolts, su lucha interna entre el deber, la culpa y la necesidad de aprobación será central para su desarrollo.

ANTONIA DREYKOV / TASKMASTER

Taskmaster debutó en Black Widow (2021) como la implacable asesina capaz de imitar cualquier estilo de combate, aunque en realidad tras la máscara se escondía Antonia Dreykov, víctima de la manipulación de su padre. Su última aparición fue también en Black Widow, donde es liberada de la influencia de la Habitación Roja.

Encarnada por Olga Kurylenko, Antonia ha vivido bajo el control mental y la explotación, lo que la ha convertido en una figura trágica y desconfiada. Tras su liberación, comienza a buscar su propio camino, aunque en Thunderbolts se verá forzada a colaborar con otros antihéroes tras una misión fallida. Su evolución gira en torno a la búsqueda de autonomía y la superación de su pasado como arma de otros.

AVA STARR / GHOST

Ava Starr, conocida como Ghost (Fantasma), apareció por primera vez como antagonista de Ant-Man and the Wasp (2018), donde es una joven marcada por un accidente cuántico que le otorga poderes de intangibilidad, pero la condena a un sufrimiento constante. Su última aparición fue en esa misma película, tras la cual permanece oculta.

El personaje de Hannah John-Kamen ha sido explotada por organizaciones gubernamentales y ha vivido aislada, siempre en busca de una cura para su condición. Su historia es la de una superviviente desconfiada, que en Thunderbolts deberá decidir si puede dejar atrás el dolor y la desconfianza para formar parte de un grupo, aunque sea por necesidad y no por convicción.

ALEXEI SHOSTAKOV / RED GUARDIAN

Red Guardian debutó, con el rostro de David Harbour, en Black Widow (2021) como el orgulloso super-soldado soviético y figura paterna de Yelena. Su última aparición fue también en Black Widow, donde tras años de prisión y desilusión, recupera la libertad junto a su "familia" improvisada.

Alexei es, además del gran alivio cómico de la película, un nostálgico irredento que busca recuperar su sentido de heroicidad y relevancia de antaño tras años de olvido... y también restañar la dañada relación con Yelena, su hija adoptiva y lo que más le importa en este mundo. El formaba, junto a Natasha, Yelena y su esposa Melina Vostokoff (Rachel Weisz) una muy letal, muy traumatizada pero muy feliz familia en Black Widow (2021).

VALENTINA ALLEGRA DE FONTAINE

Interpretada por la genial Julia Louis-Dreyfus, Valentina Allegra de Fontaine hizo su primera aparición en la serie The Falcon and the Winter Soldier (2021), donde reclutó a Walker, y desde entonces ha aparecido en Black Widow (2021) para interesarse por Yelena y Black Panther: Wakanda Forever (2022). Su última aparición fue en esta última película, donde sigue tejiendo su red de influencias.

Valentina es la gran manipuladora en la sombra del UCM reciente, reclutando a personajes rotos y vulnerables para sus propios fines. Sus motivaciones y lealtades son ambiguas, y su capacidad para explotar las debilidades de los Thunderbolts será clave en la nueva película. Siempre con una (falsa) sonrisa, De Fontaine representa el lado más oscuro y pragmático de la política y la estrategia en el universo Marvel.

BOB REYNOLDS/ EL VIGÍA / EL VACÍO

Aunque aún no ha aparecido en películas o series previas del UCM, en los cómics el personaje encarnado por Lewis Pullman -al que inicialmente iba a dar vida Steven Yeun- es uno de los más poderosos y complejos de Marvel. Y es que Bob cuenta con una oscura y trágica historia personal que influirá decisivamente en la trama de la película.

En los cómics, Sentry es un hombre común que adquiere poderes casi ilimitados tras consumir un suero experimental, convirtiéndose en una figura comparable a Superman en fuerza, invulnerabilidad y habilidades como vuelo, manipulación molecular y regeneración. Sin embargo, está marcado por una profunda inestabilidad mental.

Así, sus traumas pasados y sus problemas de salud mental hacen que se desate su alter ego, El Vacío (The Void), es una entidad destructiva capaz de rivalizar con los villanos más poderosos y letales del universo Marvel.