Thunderbolts: Así convenció Florence Pugh a Marvel para tirarse del segundo rascacielos más alto del mundo

MADRID, 20 Abr. (CulturaOcio) -

Con el estreno de Thunderbolts* previsto para el próximo 30 de abril, el elenco de la cinta de Marvel ya está en plena promoción. Florence Pugh retoma en el filme su papel de Yelena Belova, que en la película dirigida por Jake Schreier protagonizará una arriesgada escena de acción que Marvel incluso planteó descartar.

Durante una entrevista con Fandango, Pugh rememoró sus negociaciones con Marvel respecto a dicha secuencia. "Estaba en todos los correos, porque estaba en el guion, y poco a poco, a medida que nos acercábamos al rodaje, me decían: 'Sí, no creo que esto vaya a pasar. Va a ser una locura con el seguro. Y, obviamente, no vamos a tirar a Florence Pugh desde el segundo edificio más alto del mundo'", relató, una negativa ante la que ella misma respondió: "Por supuesto que podemos hacerlo".

Florence Pugh explains how she convinced Marvel and Kevin Feige to let her jump off the second tallest building in the world in #Thunderbolts*. Only in theaters May 2 - Get tickets on Fandango. https://t.co/Tckyknk48x pic.twitter.com/1rczepKKYG