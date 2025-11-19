"El sol se muere" en el nuevo trailer de Proyecto salvación, la desesperada misión espacial de Ryan Gosling

MADRID, 19 Nov. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el nuevo trailer de Proyecto Salvación, el filme de ciencia ficción con toques de comedia dirigido por Phil Lord y Christopher Miller y protagonizado por Ryan Gosling. En esta adaptación de la novela homónima de Andy Weir, que verá la luz el 20 de marzo de 2026, Gosling se pone en la piel de Ryland Grace, un profesor de biología molecular que viaja al espacio para salvar la Tierra.

El avance, de poco más de tres minutos de duración, arranca con su personaje protagonista despertando en una nave espacial sin recordar nada de su pasado. A medida que avanza el trailer, el profesor recuerda su cometido. Tuvo que romper con su pasado como docente tras ser reclutado por Eva Stratt y convertirse en la última esperanza de la humanidad para sobrevivir a un colapso sin precedentes. "El sol se muere", avisa el personaje interpretado por Sandra Huller.

El trailer, entrelaza momentos de tensión y comedia al ritmo de Champagne Sopernova, la conocida canción de la banda británica Oasis, mostrando la entrañable relación de amistad entre el protagonista y Rocky, un alienígena que tendrá gran importancia para llevar a cabo una misión de dimensiones universales.

"El profesor de ciencias Ryland Grace se despierta en una nave espacial a años luz de casa sin recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí. A medida que recupera la memoria, empieza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que provoca la extinción del sol. Deberá recurrir a sus conocimientos científicos y a sus ideas poco ortodoxas para salvar todo lo que hay en la Tierra de la extinción... pero una amistad inesperada significa que quizá no tenga que hacerlo solo", reza la sinopsis de la película.

Proyecto Salvación, una historia de ciencia ficción dirigida por los ganadores del Oscar Phil Lord y Christopher Miller (Spider-Man: Un nuevo universo), con guion de Drew Goddard, basado en la novela de Andy Weir (autor de The Martian), producida por Amy Pascal, Ryan Gosling, Phil Lord y Christopher Miller, entre otros, y protagonizada por Ryan Gosling, Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung y Milana Vayntrub, que llegará a los cines españoles el próximo 20 de marzo de 2026.