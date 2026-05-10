El final de Mortal Kombat 2, explicado: ¿Habrá una tercera película? - WARNER BROS.

MADRID, 10 May. (CulturaOcio) -

Cinco años después del estreno de la película de Mortal Kombat dirigida por Simon McQuoid ha aterrizado en cines su secuela. Ahora, lo que muchos se preguntan es si la saga continuará con una tercera entrega, algo a lo que sin duda parece apuntar el desenlace.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Al final de la película, tras numerosos y muy reñidos combates, el reino de la Tierra se alza victorioso del torneo, salvándose de caer bajo el dominio de Shao Kahn como ya le había pasado a Edenia. En todo caso, la lucha no solo se libra en las diversas arenas, y muchos de los luchadores se ven obligados a pelear más allá de sus rondas en pos de un torneo justo.

Así, mientras que primero Jax y luego Sonya Blade y Liu Kang se enfrentan a Shao Kahn en Edenia, Johnny Cage y Kano se dirigen por su lado al Inframundo en busca del amuleto que otorga la inmortalidad al villano y que está en manos de Bi-Han. Con la ayuda de Scorpion y Jade, Johnny (que logra descubrir su arcano) y Kano encuentran y logran destruir el amuleto, justo a tiempo para que, en Edenia, los combatientes tengan una oportunidad de ganar a Shao Kahn.

Con Sonya fuera de juego (aunque no muerta) y Liu Kang traspasado por una lanza (aunque no acabado), Shao Kahn cree tener la victoria en sus manos, al menos hasta que Kitana es liberada de sus ataduras y se pasa oficialmente al bando de la Tierra, convirtiéndose en su última luchadora.

Frente a un Shao Kahn ya mortal, que se regodea llamándola débil como su padre, Kitana es capaz de imponerse y cobrarse su venganza. Con sus abanicos, la princesa de Edenia destroza la cabeza del tirano y recupera el reino.

PRÓXIMA MISIÓN: TRAER DE VUELTA A LOS MUERTOS

Con la Tierra y Edenia a salvo de todo peligro, la película acaba con el equipo de Raiden listo para una misión muy diferente. Habiendo capturado al nigromante Quan Chi, los aliados se muestran dispuestos a resucitar a sus compañeros caídos (y hay que recordar que Liu Kang se había propuesto traer de vuelta intacto a Kung Lao antes de ser empalado y desaparecer en una nube de brasas).

Aunque por el momento no hay confirmación oficial de que vaya a haber Mortal Kombat 3, este desenlace sin duda deja la puerta abierta para que la saga continúe. De hecho, según señala GamesRadar, el guionista, Jeremy Slater, ha asegurado que ha empezado a trabajar en una tercera película, aun sin haber recibido el visto bueno de Warner Bros.