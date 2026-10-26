El final de Clayface, explicado: Así prepara el terreno para el futuro del DCU

El final de Clayface, explicado: Así prepara el el terreno para el futuro del DCU - WARNER BROS.

MADRID, 26 Oct. (CulturaOcio) -

Clayface, filme centrado en el mítico villano cambiaformas de Batman, abraza el 'body horror' y ya ha desembarcado en las salas. Aunque la cinta de James Watkins (No hables con extraños), con Tom Rhys Harries (White Lines) como Matt Hagen, no cuenta con la presencia de Batman ni de ningún superhéroe de DC, sí explora el lado más oscuro de Gotham y su desenlace sienta las bases para futuros proyectos del DCU.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

La cinta sigue a Matt Hagen, un actor nominado al Oscar que atraviesa el mejor momento de su carrera. Tras celebrar el éxito cosechado en los premios, Hagen inicia una relación con Theresa (Ruby Sear), una mujer que resulta ser la pareja de Markos Szabo (David Denzick), uno de los principales jefes del crimen de Gotham.

Cuando Szabo descubre la infidelidad, ordena desfigurar al intérprete, que acaba con el rostro cubierto de heridas y cicatrices. Para recuperar su aspecto, Hagen recurre a un tratamiento experimental desarrollado por Caitlyn Corr (Naomi Ackie), que utiliza inteligencia artificial y nanopartículas para regenerar la piel.

Aunque el tratamiento aún no está perfeccionado para probarse en humanos, la científica acepta tratar al actor, cuyo rostro recupera rápidamente su aspecto original. Esta mejoría le permite volver a la vida pública y asistir al estreno en Gotham de la obra que iba a protagonizar antes de que Szabo lo atacara.

Durante el estreno, Matt empieza a sufrir los efectos secundarios del tratamiento. Su rostro comienza a deformarse y experimenta un dolor que le obliga a acudir de nuevo a Caitlyn. Entonces, se inyecta una dosis excesiva del compuesto y empieza a desarrollar sus poderes como Clayface, que le permiten adoptar la apariencia de cualquier persona.

En el tramo final, Matt pierde el control de sus poderes y mata accidentalmente a su antiguo representante (Eddie Marsan), un suceso que lo empuja hacia su transformación en el villano de DC.

Más tarde, asesina a Corey, a quien culpa de traicionarlo durante el juicio contra Szabo, y va en busca de este último al club donde conoció a Theresa. Para entonces, Hagen ya controla sus poderes y puede cambiar de apariencia a voluntad, lo que le permite acercarse a Szabo y acabar con él.

Matt también logra vengarse de Theresa y asesina a John Borrelli, el prometido de Caitlyn, de quien se ha enamorado. Hagen adopta finalmente la forma monstruosa clásica de Clayface, con un cuerpo descomunal de tonos marrones y grises y un rostro aterrador.

Incapaz de soportar su nuevo estado, le pide a Caitlyn que acabe con su sufrimiento. Ella accede y su cuerpo se deshace en una sustancia pastosa que se filtra por las alcantarillas. El desenlace revela que Matt sigue vivo y oculto en las alcantarillas de Gotham. Tras acercarse a Caitlyn disfrazado de indigente, regresa a su refugio y utiliza sus poderes para recrear una conversación con ella.

ASÍ PREPARA CLAYFACE EL TERRENO PARA FUTUROS PROYECTOS DEL DCU

Aunque Clayface es una cinta que funciona de manera independiente dentro del DCU y no incluye referencias a Superman, Batman u otros villanos, sienta las bases para futuros proyectos del universo de DC.

Además, la película presenta Gotham, el escenario en el que se desarrollarán las futuras historias de Batman en el DCU, y plantea la posibilidad de que el monstruoso cambiaformas sea uno de los primeros villanos a los que se enfrente el Caballero Oscuro cuando debute en este universo. Por otro lado, Clayface también muestra el submundo criminal de Gotham, donde Szabo ejerce su influencia sobre la policía.

Su presencia podría servir de punto de partida para explorar el crimen organizado de la ciudad e introducir en futuras producciones a mafiosos emblemáticos de DC, como Carmine Falcone y Salvatore Maroni.