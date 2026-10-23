DC Studios confirma el estatus de Batman durante la película de Clayface - WARNER BROS.

MADRID, 23 Oct. (CulturaOcio) -

Ya ha llegado a los cines Clayface, película centrada en el mítico villano cambiaformas de Batman. Y aunque se sabe que el caballero oscuro no aparecerá en la cinta de James Watkins, Peter Safran, copresidente y codirector ejecutivo de DC Studios junto a James Gunn, ha confirmado que el superhéroe está en activo durante los eventos del filme.

"La verdad es que aún no hemos hablado de lo que hace durante los acontecimientos de Clayface. Pero Batman está ahí", reveló Safran en una entrevista concedida a Collider. "Esta es la presentación de Gotham en imagen real. En Creature Commandos mostramos una silueta de Batman, así que ya sabéis que está por ahí, pero para nosotros este es el primer paso en el mundo de Gotham", añadió, recordando la fugaz aparición del personaje en la serie de animación.

Por otro lado, hablando de cómo había creado la atmósfera opresiva de Gotham, el director de la cinta hizo referencia al cruzado enmascarado como una presencia invisible.

"Nos fijamos en mucha fotografía callejera de los años 80 y 90. Había un documental titulado Everybody Street, y examiné gran parte del trabajo de los fotógrafos que aparecían en él. Captura el glamour desenfrenado de Nueva York: un poco atrevido, un poco excéntrico, un poco amenazante, con colores muy saturados", explicó Watkins en declaraciones a SFX Magazine.

El cineasta señaló que querían que el mundo en el que se ambienta Clayface fuera "corrupto". "Queremos que sea una ciudad donde no se recojan las basuras, donde haya una sensación de decadencia, donde haya suciedad, donde los cañones urbanos resulten abrumadores", expresó.

"Estás en una ciudad llamada Gotham. Así que supongo que sientes la sombra del murciélago de forma inherente. Por la propia naturaleza del lugar en el que te encuentras", razonó el responsable de títulos como No hables con extraños, La mujer de negro o Eden Lake.

LAS DECLARACIONES DEL PROTAGONISTA DE CLAYFACE

Por otro lado, cabe recordar que recientemente, el protagonista de Clayface sugería que sí se habían llegado a rodar escenas directamente relacionadas con Batman. "Tenemos metraje rodado, aunque no sé... No sé hasta qué punto puedo hablar de ello. Sí que lo hablamos largo y tendido", indicó Tom Rhys Harries a ComicBook.com tras ser preguntado acerca de si su personaje, Matt Haggen, conoce al caballero oscuro en la película.

"Gotham es una ciudad con muchísima riqueza narrativa y la galería de villanos de Batman también lo es. Está llena de personajes con una gran profundidad y una psicología muy interesante. Se pueden contar historias diferentes, protagonizadas por distintos personajes, mientras Batman también existe en ese universo", expuso el actor.

En todo caso, por el momento no se ha anunciado quién dará vida a Batman en el DCU de Gunn y Safran.