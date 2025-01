Filtrados los héroes protagonistas de Vengadores: Doomsday

MADRID, 27 Ene. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday tiene fijada su fecha de estreno para el 1 de mayo de 2026, con Robert Downey Jr. en el papel de Víctor Von Doom. Nuevas informaciones parecen haber puesto al descubierto cuáles serán los principales protagonistas de la película, que estará dirigida por Joe y Anthony Russo.

Según ha comentado MyTimeToShineHello en Patreon, Los Cuatro Fantásticos serán el eje central de Doomsday. Además, el insider apunta que los Vengadores de la Tierra-616 no se quedarán atrás y serán igualmente un pilar fundamental para la trama.

Por ahora, Kevin Feige no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, lo cierto es que sería un motivo de celebración para los fans de la familia más querida de Marvel si así fuera. Esto se debe a que, en la pasada Comic-Con de San Diego, la Casa de las Ideas confirmó que Mr. Fantástico, Ben Grimm, la Mujer Invisible y la Antorcha Humana tendrían un papel crucial. Pero se desconocía hasta qué punto serían relevantes en la batalla contra el Doctor Doom ni cuánto tiempo aparecerían en pantalla.

Así pues, parece que el cuarteto de héroes tendrá una gran presencia en Vengadores 5, tras su debut en el UCM con The Fantastic Four: First Steps, que llegará a las salas el próximo 25 de julio. Recientemente, Benedict Cumberbatch le confirmó a Variety que su regreso como Doctor Strange no se producirá finalmente en Doomsday, sino en su secuela, Secret Wars, donde participará "en gran parte" de la historia.

Las últimas informaciones señalaban que Uatu, la entidad cósmica conocida como el Vigilante y que siempre se manifiesta en los eventos más significativos de Marvel, también aparecerá en Vengadores: Doomsday y Secret Wars. Esta última, según ya detalló Feige, conducirá directamente a los X-Men y a la denominada era mutante.

Por otra parte, la quinta entrega de los Vengadores también recuperará para su trama a Chris Evans, quien retomó fugazmente el papel de Johnny Storm en Deadpool y Lobezno. Sin embargo, por ahora se desconoce si regresará como Steve Rogers o, al igual que Downey Jr., interpretará a otro personaje; en cualquier caso, toca esperar para descubrirlo.