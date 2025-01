Vengadores Doomsday: Filtrado el papel de Daredevil... Y el guión que los Russo tiraron a la basura

MADRID, 20 Ene. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday desembarcará en las salas de cine el 1 de mayo de 2026, con Robert Downey Jr. asumiendo el manto del siempre temible regente de Latveria: Víctor Von Doom. Nuevas informaciones sugieren que sus directores, Joe y Anthony Russo, descartaron el borrador que Michael Waldron había desarrollado antes de su salida de la cinta. También parece haberse revelado cuál será el papel que desempeñe Daredevil (Charlie Cox) en su trama.

Daniel Ritchman ha dejado caer en Patreon que los artífices de Vengadores: Infinity War y Endgame, desecharon completamente el guion de Waldron. La razón, según apunta el insider, los directores querían darle a la película un nuevo enfoque y trama renovada.

Como recordarán los incondicionales del UCM, inicialmente, Vengadores 5 se titulaba The Kang Dynasty e iba a tener al Kang de Jonathan Majors como nuevo gran villano de la saga. Pero Marvel cortó la relación laboral con el actor tras ser condenado por agresión y acoso a su expareja en diciembre de 2023.

Waldron, showrunner de Loki y guionista de Doctor Strange 2, fue quien escribió el guion del filme y que ahora, con los Russo abordo como directores, corre a cargo de Stephen McFeely. Esto explicaría los recientes rumores sobre un retraso en la escritura del libreto antes de que Doomsday arranque su producción en primavera de este año.

Así mismo, Ritchman comentó que Daredevil, a quien volverá a interpretar Charlie Cox en Born Again, cuyo desembarco en Disney+ está fijado para el 5 de marzo, tendrá un pequeño papel en la película. Sin embargo, lo cierto es que, hasta ahora, ni Kevin Feige o la propia Marvel, se han pronunciado al respecto.

