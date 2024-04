Lewis Hamilton explica por qué dijo no a Tom Cruise y Top Gun: Maverick

MADRID, 9 Abr. (CulturaOcio) -

Lewis Hamilton pudo haber compartido planos con Tom Cruise en Top Gun: Maverick. El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 tuvo la posibilidad de cambiar el volante de su monoplaza Mercedes por el cuadro de mando de los cazas supersónicos en la película dirigida por Joseph Kosinski.

Y es que, según ha confesado en una reciente entrevista concedida a GQ, el piloto británico rechazó una propuesta en firme de Tom Cruise, productor y protagonista de la secuela de Top Gun. El ajustado horario de la categoría reina del automovilismo, sumado a la inexperiencia del piloto británico en el campo de la interpretación, impidieron que Lewis Hamilton apareciese en la segunda película más taquillera de 2022.

"En primer lugar nunca he recibido clases de interpretación ni nada por el estilo", expone el piloto que también destaca que en aquel momento "no disponía del tiempo necesario para comprometerme con el proyecto". "Recuerdo tener que decirselo a Joe y Tom... y eso me rompió el corazón. Después me arrepentí, naturalmente, cuando me enseñan la película y es como: '¡Podría haber sido yo!'" se lamentó el piloto.

A pesar del rechazo, Kosinski ha tenido en cuenta al británico para su nueva película sobre la Formula 1, protagonizada por Brad Pitt. "Chicos, esta película necesita ser tan auténtica" decía Hamilton a Pitt y Kosinski.

La película, que todavía no tiene título oficial, contará con Brad Pitt como protagonista dando vida a un piloto retirado que regresa al mundo de las carreras de más alto nivel para hacer de mentor de un joven e inexperto piloto, encarnado por Damson Idris. Javier Bardem encarnará al jefe de equipo que pide ayuda al personaje de Pitt y el reparto lo completan Kerry Condon, Tobias Menzies, Will Merrick o Will Buxton.

El último éxito de la Formula 1 en la gran pantalla fue hace más de una década y corrió a cargo del director Ron Howard, con Rush, cinta protagonizada por Chris Hemsworth y Daniel Bruhl que recreaban la legendaria rivalidad en los circuitos, y fuera de ellos, de Niki Lauda y James Hunt.