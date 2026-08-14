Filtrado el alucinante primer tráiler de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse - SONY PICTURES

MADRID, 14 Ago. (CulturaOcio) -

A casi un año de su estreno, el primer tráiler de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse (Spider-Man: Más allá del multiverso), la entrega final de la aclamada trilogía de animación, se ha filtrado en la red... y tiene una pinta espectacular. El filme que sigue las aventuras multiversales del joven Miles Morales llegará a los cines el 18 de junio de 2027.

Se trata de un adelanto aún inacabado del tercer filme Spider-Verse que se presentó originalmente en la CinemaCon. El tráiler, de cuatro minutos cuenta con la presencia de Peter B. Parker, Spider-Gwen, Spider-Punk y muchos más, mientras Miles Morales lucha por salvar a su padre.

El clip retoma la historia justo donde la dejó Spider-Man: Across the Spider-Verse, con Miles atrapado en la Tierra-42, un mundo sin Spider-Man en el que su variante, Miles G. Morales, es El Merodeador. Allí está retenido junto a su tío Aaron Davis, atado a un saco de boxeo y sometido a un interrogatorio mientras intenta explicar que necesita regresar a su universo para impedir la muerte de su padre.

A partir de ahí, el tráiler se compone principalmente de una serie de escenas inconexas que muestran los impresionantes efectos visuales de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Por el camino, vemos a Miles enfrentándose a Spider-Man 2099, a un Peter B. Parker con un nuevo aspecto, a Spider-Gwen y a Spider-Ham preparándose para una pelea con Kingpin, el regreso de Spider-Punk y a The Spot desatado por completo.

Al parecer, este adelanto se mostró originalmente en la CinemaCon el pasado mes de abril, así que alguien lo ha estado guardando durante mucho tiempo. En general, la película tiene un aspecto espectacular y Beyond the Spider-Verse promete ser una despedida por todo lo alto para el Miles animado antes de su debut en imagen real dentro ya del UCM.

El filme cerrará la trilogía que en 2018 abrió la ganadora del Oscar a mejor película de animación Spider-Man: Un nuevo universo, estará dirigida por Bob Persichetti y Justin K. Thompson y contará con guion de Christopher Miller, Phil Lord, y David Callaham.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse tenía previsto su estreno originalmente en 2024, pero tras una serie de retrasos, la película llegará a los cines el año que viene.