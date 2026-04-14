Miles Morales vs Miles Morales en nuevas imágenes de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse - SONY PICTURES

MADRID, 14 Abr. (CulturaOcio) -

El 18 de junio de 2027 llegará a los cines Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, esperada secuela de Cruzando el multiverso y cierre de la aclamada trilogía de animación centrada en Miles Morales. Además de desvelar cuatro nuevas imágenes del filme, Sony ha proyectado en la CinemaCon una escena que retoma el cliffhanger de la entrega anterior.

Según recoge Variety, la secuencia arranca exactamente donde finalizó Cruzando el multiverso, con Miles atrapado en la Tierra-42, un mundo sin Spider-Man en el que su variante, Miles G. Morales, es El Merodeador. Allí está retenido junto a su tío Aaron Davis, atado a un saco de boxeo y sometido a un interrogatorio mientras intenta explicar que necesita regresar a su universo para impedir la muerte de su padre.

Tras un tenso intercambio entre los dos Miles, el protagonista utiliza su descarga eléctrica para liberarse y contraatacar. A partir de ahí, el metraje mostrado en la CinemaCon da paso a un montaje con distintos momentos de la película, en el que vuelven a apreciarse los variados estilos de animación que han definido visualmente a la saga desde su primera entrega.

En esas imágenes reaparecen Spider-Gwen, Peter B. Parker, Spider-Ham, Spider-Noir y Spider-Punk, a los que se suman dos nuevos aliados al volante de una furgoneta en plena huida sobre un puente levadizo en ascenso. Además, el avance de Beyond the Spider-Verse anticipa un nuevo enfrentamiento con Miguel O'Hara, también conocido como Spider-Man: 2099.

SPIDER-MAN: BEYOND THE SPIDER-VERSE LANZA CUATRO NUEVAS IMÁGENES

Junto a la secuencia, Sony ha desvelado cuatro nuevas imágenes de la película. Una de ellas se centra en Miles compartiendo un momento de complicidad junto a su padre, Jefferson Davis; mientras que otra instantánea muestra una versión más joven de este segundo personaje al lado de su distanciado hermano Aaron Davis, en lo que parece ser un flashback donde todavía eran cercanos. Por su parte, la tercera fotografía enfrenta a Miles contra Miguel O'Hara y la cuarta anticipa el regreso de Hobie Brown/Spider-Punk.

A new look at Spider-Man: Beyond the #SpiderVerse. In theatres 6.18.2027. 🕸️ pic.twitter.com/WK2dIjvcyc — Spider-Man: Beyond The Spider-Verse (@SpiderVerse) April 14, 2026

Beyond the Spider-Verse, que cerrará la trilogía que en 2018 abrió la ganadora del Oscar a mejor película de animación Spider-Man: Un nuevo universo, estará dirigida por Bob Persichetti y Justin K. Thompson y contará con guion de Christopher Miller, Phil Lord, y David Callaham. La primera entrega recaudó unos 395 millones de dólares en todo el mundo, mientras que su secuela elevó esa cifra hasta los 690 millones.