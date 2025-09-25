Spider-Man: Beyond the Spider-Verse vuelve a cambiar su fecha de estreno

MADRID, 25 Sep. (CulturaOcio) -

Tras una sucesión de retrasos en de estreno, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, esperada secuela de Cruzando el multiverso y cierre de la aclamada trilogía de animación centrada en Miles Morales, vuelve a modificar su fecha de lanzamiento. Pero esta vez para bien, pues Sony ha adelantado, ligeramente, la cita del público con las múltiples versiones del trepamuros que presenta la saga.

Según informa Variety, el largometraje plagado de variantes de Spider-Man se estrenará el 18 de junio de 2027 en lugar del 25 de junio de ese mismo año, una semana antes de la anterior fecha anunciada. La actualización supone un nuevo cambio en el calendario de una película que, de un primer lanzamiento fijado para marzo de 2024, se retrasó indefinidamente por el impacto de las huelgas de actores y guionistas de Hollywood. Más adelante se confirmó que Beyond the Spider-Verse aterrizaría en cines el 4 de junio de 2027, más de tres años después de la fecha original, para luego retrasarse una vez más hasta el 25 de junio.

En cuanto al estado del film, en la CinemaCon 2025 se proyectaron teasers a puerta cerrada y se prometió un "final masivo" para la saga, algo que los directores del filme, Bob Persichetti y Justin K. Thompson, aseguraron a finales de 2024: "Hemos creado lo que sentimos que es un final muy satisfactorio y no podemos esperar a que los fans lo experimenten. Vamos con todo".

Por su parte, Sony ya compartió las primeras imágenes de Beyond the Spider-Verse, que mostraron desde el reencuentro entre Gwen y Miles hasta un vistazo a la variante multiversal del trepamuros que presentó la anterior cinta, el malvado Miles G. Morales A.K.A. Prowler y que, a pesar de lo amenazante que aparece en las nuevas imágenes, podría acabar siendo un poderoso aliado.

Spider-Man: Beyond the #SpiderVerse is coming exclusively to theatres June 4, 2027. 🕸️ pic.twitter.com/P6KbTuyyKB — Sony Pictures (@SonyPictures) April 1, 2025

No hay sinopsis oficial del proyecto, pero conviene recordar que Cruzando el Multiverso dejó varios frentes abiertos. Por un lado, tras escapar de la Sociedad Araña, Miles acaba por accidente en la Tierra-42, planeta donde no existe Spider-Man. Allí, su tío Aaron sigue vivo, lo reduce y lo entrega a quien resulta ser su homólogo: un Miles G. Morales convertido en el Merodeador.

En paralelo, Gwen reúne un equipo para rescatar a Miles formado por Peter B. Parker, Pavitr Prabhakar, Spider-Byte, Spider-Man Noir, Peni Parker y Spider-Ham, mientras que Miguel O'Hara, Jessica Drew y Ben Reilly salen también en su busca. Y, a su vez, La Mancha culmina su transformación y regresa a la dimensión de Miles decidido a atacar.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, que cerrará la trilogía que en 2018 abrió la ganadora del Oscar a mejor película de animación Spider-Man: Un nuevo universo, estará dirigida por Bob Persichetti y Justin K. Thompson y contará con guion de Christopher Miller, Phil Lord, y David Callaham.

En cuanto al reparto de voces en versión original, Shameik Moore volverá a interpretar al Spider-Man de Miles Morales y otros muchos actores retomarán sus papeles de las cintas anteriores, como Hailee Steinfeld (Gwen), Brian Tyree Henry (Jeff Morales), Nicolas Cage (Spider-Noir) o Jake Johnson (Spider-Man), entre otros.