Meryl Streep estará en la temporada 5 de Solo asesinatos en el edificio

Solo asesinatos en el edificio, la serie protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez, ya confirmó su quinta temporada el pasado año. Y, además de contar con nuevos fichajes de primera categoría como los ganadores del Oscar Renée Zellweger o Christoph Waltz... los nuevos capítulos contarán con la también multioscarizada Meryl Streep.

El anuncio se hizo a través de un vídeo publicado por la cuenta oficial de la serie vía X, en el que Meryl Streep aparece junto a Selena Gomez. "Así que vuelves para la temporada 5", le dice Gomez a Streep. "Bueno, creo que eso depende de...", responde la legendaria actriz, pero Gomez la interrumpe diciendo: "No, no, no. No era una pregunta", confirmando así el regreso.

Gird your loins, Meryl is returning for Season 5! That's all. #OMITB pic.twitter.com/MgesmXzzCO — Only Murders in the Building 🕵️‍♀️🕵️‍♂️🕵️‍♂️ (@OnlyMurdersHulu) May 29, 2025

En septiembre del pasado año, Martin, Short y Gomez confirmaban la renovación de Solo asesinatos en el edificio en un vídeo compartido por la cuenta oficial de la serie vía Instagram, en el que mencionaban que la nueva entrega podría llegar en 2025, aunque admitían no estar seguros. Por el momento, los nuevos episodios no tienen fecha oficial de estreno en Disney+.

Tras su debut en la tercera temporada de la serie, Streep también apareció en la cuarta entrega, que justamente concluyó con un asesinato que el trío protagonista tratará de resolver en los nuevos episodios.

La trama de la quinta temporada abodará también el contraste entre la ciudad de Nueva York del pasado y del presente, según adelantó John Hoffman, uno de los creadores de la ficción, en una entrevista concedida a Deadline.

Los nuevos fichajes confirmados para unirse al elenco de la serie en su quinta temporada son Renée Zellweger (El diario de Bridget Jones), Christoph Waltz (Malditos bastardos), Keegan-Michael Key (Querido Santa Claus) y Logan Lerman (Percy Jackson y el ladrón del rayo).