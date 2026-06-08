Filtradas imágenes de Superman (David Corenswet) en plena acción en el rodaje de Man of Tomorrow - WARNER BROS.

MADRID, 8 Jun. (CulturaOcio) -

La secuela de Superman, titulada Man of Tomorrow, tiene previsto su estreno el 9 de julio de 2027 y ya ha comenzado a rodarse. Ahora, se han filtrado vídeos y fotografías de David Corenswet filmando en Atlanta, completamente caracterizado como el hombre de acero.

Las imágenes muestran al superhéroe flotando a poca altura sobre la calle y sujetando un objeto azul por encima de la cabeza que probablemente sea sustituido por algo más reconocible en posproducción.

Por supuesto, podría ser cualquier cosa, pero ciertos rumores apuntan a la posibilidad de que se trate del icónico globo terráqueo del The Daily Planet.

SUPERMAN IS BACK!!!! pic.twitter.com/XguWo9PX8B — DC Film News (@DCFilmNews) June 2, 2026

Aunque los materiales disponibles hacen difícil discernir si el traje de Superman es exactamente igual al que se viera en la primera película o si cuenta con alguna mejora, hay quien ha señalado que parece ligeramente más ajustado, según recoge ComicBookMovie. El kryptoniano también parece llevar un cuello un poco más alto y una hebilla de cinturón redondeada.

Entre las imágenes se encuentra además un vídeo que captura un momento en el que un grupo de personas se abalanzan sobre alguien (presumiblemente Superman), antes de salir despedidas por una gran fuerza.

Late night stunt rehearsals on the set of ‘MAN OF TOMORROW’.



Any guesses what’s going on?



(Via Gheorghi Vacarciuc | Facebook) pic.twitter.com/gQx4X9rWhp — DC Film News (@DCFilmNews) June 2, 2026

JAMES GUNN YA HA MOSTRADO UN PRIMER VISTAZO A LEX LUTHOR

Este vistazo al personaje de Corenswet se suma al que ofreciera hace apenas un día James Gunn de la imponente armadura que vestirá Lex Luthor (Nicholas Hoult). Así, poco a poco, los fans ya pueden ir formándose una idea de qué esperar del filme y no sería de extrañar que en las próximas semanas hubiera nuevos anuncios o filtraciones.

Fit check. Live from the set of Man of Tomorrow. pic.twitter.com/I5dxLyCy4h — James Gunn (@JamesGunn) June 1, 2026

Aparte de con el regreso de Corenswet y Hoult como Superman y Lex Luthor, Man of Tomorrow volverá a contar con Rachel Brosnahan como Lois Lane, Sara Sampaio como Eve Teschmacher, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, María Gabriela de Faría como Angela Spica/The Engineer, Frank Grillo como Rick Flag, Nathan Fillion como Guy Gardner y Edi Gathegi como Mister Terrific. También formarán parte del elenco Aaron Pierre como el Linterna Verde John Stewart y Lars Eidinger como Brainiac.

Andre Royo, Matthew Lillard, Sinqua Walls y Adria Arjona se han incorporado al reparto en papeles aún no revelados, si bien se especula que la actriz de Andor podría interpretar a Maxima o a Wonder Woman.