Filtrada escena The Flash con cameos de personajes míticos de DC

MADRID, 20 Jul. (CulturaOcio) -

Aunque The Flash no haya cumplido del todo las expectativas de los fans de DC, los cameos de personajes míticos de la compañía de Warner Bros. han sido algunos de los mejores momentos de la película. No sólo han aparecido en la cinta héroes del extinto DCEU como la Wonder Woman de Gal Gadot o el Aquaman de Jason Momoa, sino que la espectacular escena en la que colapsan los mundos del multiverso de DC cuenta con apariciones estelares de superhéroes históricos de la compañía. Una secuencia que ya está disponible en HD en diversas redes sociales como Twitter.

El clímax de la cinta en el que los dos Barry Allen están discutiendo con el Darkflash transcurre en un momento en el que los diferentes mundos del multiverso DC colapsan y varios héroes hacen su aparición. El usuario @cornelia_august ha compartido en Twitter un vídeo de esta escena en la que aparecen personajes históricos de la compañía de superhéroes.

The Flash cameos in HD

share with your friends to tell them why they shouldnt watch this fucking movie pic.twitter.com/ncKWkBIC6d