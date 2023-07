Nuevas imágenes de The Flash muestran a Dark Flash en todo su oscuro esplendor

MADRID, 9 Jul. (CulturaOcio) -

La aterradora aparición de Dark Flash (el Flash Negro) en The Flash era algo que los fans del Universo DC llevaban mucho tiempo esperando. Y ahora, con la película protagonizada por Ezra Miller aún en los cines, han salido unas nuevas imágenes de la versión malvada de Barry Allen que muestran al auténtico villano de la historia en todo su esplendor.

La presencia de Dark Flash en la cinta de Andy Muschietti ya se confirmó el verano pasado. Aunque permaneció prácticamente ausente en cada uno de los adelantos del filme, no fueron pocas, precisamente, las filtraciones del personaje a través de diversos productos oficiales que adelantaron el tenebroso aspecto que tendría en la película.

De hecho, su breve, pero impactante aparición en The Flash fue aún más sobrecogedora de lo esperado por los fans. Ahora, Sam Williams, uno de los artistas que trabajó en la película de Miller como diseñador de personajes, ha publicado unas imágenes en su cuenta de Instagram, que ofrecen un vistazo en mayor profundidad a la diabólica variante de Barry Allen.

Las dos primeras muestran a Dark Flash enfundado en su espeluznante traje de velocista procedente de Krypton cuya máscara oculta la furia en sus ojos, dejándola escapar con un atronador grito. Sin embargo, es la tercera imagen la que llama poderosamente la atención de los fans, pues revela el rostro de un envejecido Barry Allen consumido por el tiempo y el dolor al no haber conseguido evitar las muertes de Batman (Michael Keaton) y Supergirl (Sasha Calle) a manos del general Zod (Michael Shannon).

De hecho, Williams, señaló en su publicación que Dark Flash fue una de las grandes cosas que hicieron en The Flash. "Prácticamente fue una colaboración entre Kristyan Mallett y el equipo de vestuario. Hicimos los patrones y los moldeamos y luego él los confeccionó con la espuma de látex. Y también hizo las prótesis", recordó el diseñador sobre los retos que asumieron durante el proceso creativo del villano.

Pese a la tibia taquilla recaudada por la película de Muschietti no son pocos a los que les gustaría ver en la gran pantalla una secuela de The Flash. Y aunque ya tiene incluso un guion escrito a cargo de David Leslie Johnson-McGoldrick, guionista de Aquaman, la cinta no ha recibido luz verde. Mientras surgen nuevas noticias al respecto, la siguiente película del DCU de James Gunn en ver la luz será Blue Beetle (Escarabajo Azul), que contará con Xolo Maridueña (Cobra Kai) como protagonista.