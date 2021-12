Filtrada la conexión de Namor con Doctor Strange 2 de Marvel

MADRID, 2 Dic. (CulturaOcio) -

Los rodajes de Marvel Studios se caracterizan por el gran hermetismo que rodea la producción para intentar evitar posibles filtraciones. Sin embargo, este secretismo se ve truncado, últimamente más de lo que a Kevin Feige y su equipo le gustaría, por constantes filtraciones... muchas de las cuales llegan de los productos de merchandising. Este ha sido el caso de la secuela de Doctor Strange, que tendría una conexión directa con un esperado pero aún inédito personaje en el Universo Marvel.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Esta última filtración de Doctor Strange in the Multiverse of Madness llega en forma de imágenes de un set de LEGO del cual se deriva una conexión con Namor, el legendario personaje submarino de Marvel.

El kit de piezas muestra las figuras del Hechicero Supremo de Marvel (Benedict Cumberbatch) a Wong (Benedict Wong), su ayudante y también América Chávez (Xochitl Gómez) librando una batalla con una criatura tentacular que será muy familiar para los seguidores de Marvel cómics, ya que se trata de Gargantos.

La inclusión de este marino personaje de temible aspecto cefalópodo, desvela la conexión del filme del Hechicero Supremo con Namor, el príncipe atlante. Y es que en las grapas la criatura fue un leal sirviente del rey Naga, un gobernante lemuriano que se oponía a Namor y apareció por primera vez en los cómics de la Casa de las Ideas en el número 13 de The SubMariner allá por 1969 con el equipo creativo de Roy Thomas y Marie Severin.

No obstante, la primera vez que se oyó hablar sobre el ente conocido como Gargantos en el film que prepara Marvel Studios sobre el Doctor Strange, fue el pasado verano cuando la actriz, Yenifer Molina lo añadió a su currículum a través de su agencia de empleo online.

DEBUT EN BLACK PANTHER

Sin embargo, y a pesar de esta referencia en el filme que llegará a los cines en mayo del próximo año, los rumores apuntan a que Namor tiene previsto hacer su gran debut en otra secuela, Black Panther: Wakanda Forever, que no se estrenará hasta noviembre de 2022. Allí, y aún a falta de confirmación oficial, todo apunta a que estará interpretado por Tenoch Huerta, actor mexicano conocido por su participación en la serie de Netflix Narcos: México.

La primera pista de la esperada llegada del príncipe submarino al UCM ya se ofreció Vengadores: Endgame a través de una conversación entre Black Widow (Scarlett Johansson) y Okoye, interpretada por Danai Gurira. Esta última es quien alerta a la entonces líder de los Vengadores tras el chasquido de Thanos de una serie de extraños terremotos subacuáticos, pero Natasha Romanoff le contesta que "sólo son terremotos".

Y esto, según reveló el propio guionista de la película, no es una frase casual, ya que realmente se estaban refiriendo a la civilización de Atlantis, en la que reina Namor, quitándole importancia al incidente para evitar entrar en conflicto con los atlantes.

LA ENIGMÁTICA AUSENCIA DE BRUJA ESCARLATA

Curiosamente, quien no sale en el set de Lego, es Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), pese a que la presencia de Bruja Escarlata está ya confirmada en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. La actriz retomará su historia tras hacerse con el Darkhold, el libro de magia negra que tomó de Agatha Harkness, bien conocido por el Hechicero Supremo de Marvel en las viñetas.

Durante una entrevista en Little Gold Men, el podcast de Vanity Fair, comentó que su personaje, "acaba de hacer algo que la convierte en una criminal". Así, la actriz adelantó que tras el traumático final de Wandavision "en su cabeza, el siguiente paso de su vida es darle un nuevo sentido a su identidad, saber los actos que acometió y responsabilizarse de ellos". "Todos esos camiones enormes entrando, con todos estos hombres y mujeres militares, entrando para evaluar la situación, y ella se va volando", añadió.

La actriz prosiguió diciendo que: "Ella necesita escapar, si no, se va a meter en problemas y no quiere esos problemas. Por eso, se fue y se llevó todo su dolor y su vergüenza y ahora" no volví a pensar en ella ya que... no pienso en ella de esa forma, está en paz, pero ahora, se encuentra escondida para siempre".

Mientras llega el ansiado estreno de Doctor Strange 2, los fans del personaje podrán verlo de nuevo en acción en Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) ayudando a mantener la identidad secreta de Peter Parker a salvo, tras lo ocurrido al final de Far From Home. El filme tiene previsto su estreno el próximo 16 de diciembre