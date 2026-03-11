Ryan Gosling: "'Proyecto Salvación' restaura la fe en la capacidad para afrontar dificultades"

Madrid, 11 de marzo de 2026. El viernes 27 de marzo llega a los cines 'Proyecto Salvación', largometraje dirigido por Phil Lord y Christopher Miller ('La LEGO película', 'Infiltrados en clase'), protagonizado por Ryan Gosling y basado en la novela homónima de Andy Weir. Según explican los cineastas y el actor principal, esta aventura de ciencia ficción utiliza la relación entre un profesor enviado al espacio y un alienígena, dos seres radicalmente distintos obligados a entenderse para sobrevivir, para apelar a "nuestro instinto innato de colaborar". "Nos recuerda lo competentes y capaces que pueden ser las personas. Restaura un poco la fe en la capacidad de la humanidad para afrontar las dificultades", reflexiona Gosling en una entrevista concedida a Europa Press sobre el vínculo entre su personaje, Ryland Grace, y su compañero extraterrestre, Rocky. Tras encontrarse por azar en el espacio mientras investigan una amenaza que compromete el futuro de sus planetas, ambos deberán trabajar juntos por encima de sus diferencias de idioma, cultura y conocimiento.