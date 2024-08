Filtración masiva de Venom: El último baile desde el set de Nueva York

MADRID, 6 Ago. (CulturaOcio) -

Tom Hardy volverá a meterse en el pellejo de Eddie Brock en Venom: El último baile, que llegará a los cines el 8 de noviembre de 2024. A tres meses de su estreno, han salido a la luz unas imágenes del actor filmando los reshoots que se están llevando a cabo en Nueva York.

La tercera entrega del simbionte alienígena es uno de los títulos más esperados del Spiderverse desarrollado por Sony, especialmente porque su trama estará estrechamente ligada a los eventos de Spider-Man: No Way Home.

Pero, además, servirá para cerrar la franquicia protagonizada por Hardy y que comenzó en 2018. Ahora, desde el set de rodaje en la ciudad de Nueva York, llegan unas imágenes que, sin ser nada reveladoras, muestran al protagonista de Mad Max: Fury Road o, más recientemente, Bikeriders, filmando los reshoots del filme de Kelly Marcell.

En ellas puede verse al actor con camiseta blanca y pantalones vaqueros mientras deambula por las calles neoyorkinas plagadas de transeúntes.

Venom The Last Dance is currently having reshoots in New york pic.twitter.com/xjqDVd2Pz7 — Spider-Man News (@SpiderMan_Newz) August 5, 2024

Además, según recoge la cuenta de Cryptic4KQual en X, el próximo tráiler de Venom: El último baile llegará entre mediados de agosto o principios de septiembre, posiblemente con la intención de aumentar las expectativas del filme cuando se lance el adelanto de Wolfs (Lobos), la nueva cinta de Jon Watts protagonizada por Brad Pitt y George Clooney, que verá la luz el 20 de septiembre.

Hearing late August to mid September we can expect a next trailer. Possibly to play with Wolfs.#venomthelastdance pic.twitter.com/pPMAunrD8D — Cryptic HD QUALITY (@Cryptic4KQual) August 2, 2024

Por otra parte, el hecho de que la tercera entrega de Venom suponga el fin de la franquicia no significa que Hardy no vaya a encarnar de nuevo al personaje. De hecho, las últimas informaciones sugerían que el simbionte tendrá un cara a cara con el Peter Parker de Tom Holland en Spider-Man 4, aunque no será su principal villano y se desconoce si, en tal caso, estará interpretado por Hardy, quien, además, recientemente confesó que estaría encantado de regresar como Alfie Solomons en la película de Peaky Blinders, cuyo rodaje arrancará en septiembre de 2024.

Dirigida por Kelly Marcell, guionista de Venom y su secuela, Habrá matanza, este último capítulo del letal antihéroe de Marvel también contará con los fichajes de Juno Temple, Chiwetel Ejiofor y Clark Backo.