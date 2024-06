Fans de Marvel indignados con el error en el tráiler de Venom 3

MADRID, 4 Jun. (CulturaOcio) -

Venom: El último baile llegará a los cines el 25 de octubre y su primer tráiler ya ha dado de qué hablar. El adelanto cuenta con una referencia clara a Spider-Man: No Way Home y aunque son muchos los que esperaban el cruce entre el Spiderverse de Sony y el UCM, las implicaciones de este guiño son desconcertantes.

En los últimos años dos escenas post-créditos clave han augurado un posible encuentro entre el Spider-Man de Tom Holland y el Venom de Tom Hardy. La primera de ellas, tras los eventos de Venom: Habrá matanza, mostraba cómo Eddie Brock era teletransportado de repente al UCM. Así, de estar en un hotel de mala muerte pasa a encontrarse en un luminoso resort y es allí donde ve en la televisión al Spider-Man de Holland, que el simbionte enseguida reconoce.

Por otro lado, en una escena post-créditos de Spider-Man: No Way Home, Eddie parece seguir atrapado en el UCM, tratando de encontrarle sentido a lo que el camarero interpretado por Cristo Fernández le explica sobre Thanos y los Vengadores. No obstante, en cuanto decide ir en busca de Peter Parker desaparece, regresando presumiblemente a su universo y dejando atrás un fragmento del simbionte.

Este olvidado fragmento de Venom reaparece en el tráiler de El último baile. Fernández, vestido con la misma ropa que en la escena de No Way Home, acerca su mano al simbionte justo cuando un misterioso militar encarnado por Chiwetel Ejiofor lo atrapa con un vaso.

“Estas dos escenas no tienen ningún sentido. La primera es de No Way Home donde Venom está en el UCM, donde deja un pedacito de sí mismo y vuelve a su universo. La segunda muestra la misma escena pero sucediendo en el spiderverse de Sony. ¿Cómo?”, observa un usuario de X (antes Twitter).

