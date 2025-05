Filtración masiva de Vengadores Doomsday: El equipo del Capitán América y los Illuminati descartados - GETTY FOR DISNEY/MARVEL

MADRID, 27 May. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday se está rodando actualmente en el Reino Unido, con vistas a estrenarse el 18 de diciembre de 2026. Las últimas informaciones parecen haber puesto al descubierto quiénes serán los miembros del equipo vengador al que comandará Sam Wilson / Capitán América (Anthony Mackie), y también nuevos detalles sobre el que formará Víctor Von Doom (Robert Downey Jr.) en el filme de los Russo.

Según ha comentado Alex Pérez, de The Cosmic Circus, en una sesión de preguntas y respuestas en Patreon, Joaquín Torres / El Halcón (Danny Ramírez), Carol Danvers / Capitana Marvel (Brie Larson), Bruce Banner / Hulk (Mark Ruffalo), Wong (Benedict Wong) y Shang-Chi (Simu Liu) formarán oficialmente la alineación de Vengadores liderada por Wilson.

No obstante, apunta que a ellos se les podría unir Jennifer Walters / She-Hulk. En cuanto a la camarilla capitaneada por Doom en la cinta, Pérez afirma que "ya los conocemos". Esto significa que serán variantes multiversales de personajes ya conocidos, incluyendo villanos que han aparecido con anterioridad en las producciones del UCM. Además, asegura que Latveria, hogar del archienemigo por excelencia de Los 4 Fantásticos, aparecerá en algún punto de Vengadores 5. Por otra parte, comentó que cuando la cinta se había concebido como Vengadores: The Kang Dynasty, circulaban rumores en Internet sobre una nueva versión de los Illuminati reuniéndose. Pese a que esto ya no encaje en los planes actuales de Marvel para el filme, Pérez compartió algunos detalles sobre cómo la idea estaba tomando forma.

"Existía esta idea de reunir a algunas de las mentes más brillantes del Multiverso con el fin de evitar que ocurriesen las incursiones. Habría sido un reflejo, en cierto modo, de la alineación de los Illuminati en los cómics de Marvel, pero involucrando a distintos personajes de diferentes universos que, de alguna manera, tuviesen experiencia con -o hubiesen estudiado- el Multiverso", explicó.

"Llegué a escuchar nombres como el Stephen Strange del universo 616, el Reed Richards de Pedro Pascal, y a Charles Xavier y Bestia del universo que aparece al final de The Marvels, el mismo que veremos en la incursión con el 616. Incluso se mencionó, en algún momento, a Miguel O'Hara de Cruzando el Spider-Verso, aunque dudo que eso llegue a materializarse", concluyó.

En cualquier caso, lo cierto es que, hasta el momento, poco se sabe de la trama de la nueva entrega de Vengadores: Doomsday. Lo único confirmado hasta ahora son 27 de los actores que formarán parte del reparto, así como que esta lista se ampliará en un futuro. Además de los ya mencionados actores, la cinta dirigida por los Russo tiene, por ahora, en su reparto a Chris Hemsworth (Thor), Sebastian Stan (Bucky Barnes / Soldado de Invierno), Ténoch Huerta (Namor), Letitia Wright (Shuri / Black Panther), Florence Pugh (Yelena Belova / Viuda Negra), Lewis Pullman (Robert Reynolds / Sentry), David Harbour (Alexei Andreovitch Shostakov / Red Guardian), Winston Duke (M'Baku), Hannah John-Kamen (Ava Starr / Ghost) y Tom Hiddleston (Loki).

La película también contará con los protagonistas de Los Cuatro Fantásticos: First Steps: Pedro Pascal (Reed Richards / Mr. Fantástico), Vanessa Kirby (Sue Storm / Mujer Invisible), Joseph Quinn (Johnny Storm / Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm / La Cosa), y con el regreso de varios icónicos X-Men como Kelsey Grammer (Henry McCoy / Bestia), Patrick Stewart (Charles Xavier / Profesor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr / Magneto), Alan Cumming (Kurt Wagner / Rondador Nocturno), Rebecca Romijn (Raven Darkholme / Mística), James Marsden (Scott Summers / Cíclope). Junto a ellos estará Channing Tatum, que debutó como Gambito en Deadpool y Lobezno, de la mano de Ryan Reynolds y Hugh Jackman, los cuales, aunque esperados, aún no han sido confirmados en Doomsday.