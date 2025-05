MADRID, 6 May. (CulturaOcio) -

Desde que se diera a conocer el título de Thunderbolts*, ese curioso asterisco generó multitud de conversaciones entre los fans. Con la película ya en cines y toda clase de spoilers circulando por Internet, son pocos los que desconocen su verdadero significado, pero Marvel ha decidido poner sus cartas sobre la mesa y dejarlo bien claro.

Tal y como se había deducido antes del estreno de Thunderbolts*, el asterisco hacía referencia a que ese no iba a ser el nombre definitivo del equipo. De hecho, al final del filme, y como parte de una acertada estratagema para lavar su propia imagen, Valentina Allegra de Fontaine decide bautizar al grupo como los Nuevos Vengadores.

Y si bien la segunda secuencia post-créditos deja claro que Sam Wilson está dispuesto a demandar a Yelena y compañía por apropiarse de un nombre que él quería usar para su propia alineación de superhéroes, parece ser que Marvel ha confirmado que los Thunderbolts son, efectivamente, los Nuevos Vengadores.

Así, en una valla publicitaria de la cinta de Jake Schreier ya se ha arrancado el título original, cambiándolo por el supuesto verdadero nombre del nuevo grupo del UCM. Por otro lado, la propia cuenta de La Casa de las Ideas ha compartido un vídeo con el cambio de título.

#Thunderbolts billboards being changed to read The New Avengers pic.twitter.com/rCJa2c4XPq

You’ve seen the asterisk everywhere. Now it’s time to watch the reveal in cinemas. Marvel Studios’ #ThunderboltsSG is in cinemas now. Get your tickets here: https://t.co/VdkBJ9PXwe #TheNewAvengers pic.twitter.com/Y0vRsGD0Pu