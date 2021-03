Filtración masiva de Thor: Love and Thunder que ficha a Melissa McCarthy como Hela

MADRID, 2 Mar. (CulturaOcio) -

Taika Waititi ya demostró hasta qué punto puede revolucionar la historia de Thor con Ragnarok, donde el Dios del Trueno no sólo perdió su martillo, sino que tuvo que ver cómo Asgard, su hogar natal, era destruido. Ahora, el director continúa el rodaje de Thor: Love and Thunder en Australia, y las últimas fotos del set revelan que la cinta tendrá, al menos, una escena que hará referencia al Asgard original, y un nuevo e impactante fichaje.

Cada vez son más los detalles de la cuarta entrega de Thor, que ya cuenta en su reparto con Chris Hemsworth, Tessa Thompson (Valkyria), Natalie Portman (Jane Foster) y los Guardianes de la Galaxia, además de con Christian Bale como principal villano del filme.

Las últimas fotos del set revelaron el nuevo look del Dios del Trueno, y ahora Daily Mail ha publicado unas imágenes en las que se muestra un decorado muy similar al de Asgard.

More photos of the Thor: Love and Thunder set being built in Little Bay on Sunday



(via Daily Mail) pic.twitter.com/CbRA9IsvQK — Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) March 1, 2021

More pictures of the Thor: Love and Thunder set being built yesterday pic.twitter.com/fV9E8ELJkg — Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) February 26, 2021

Las fotos fueron tomadas en Sidney, y aunque no se muestra a ningún actor en las inmediaciones, las estructuras construidas son similares a las anteriores apariciones de Asgard, lo que implica un regreso a la mítica ciudad, que muy posiblemente sea a modo de flashback.

Al final de Ragnarok, Asgard fue destruido por el propio Thor y sus aliados para acabar de una vez por todas con su malvada hermana Hela. Eso obligó a la evacuación del planeta en una nave que, más tarde, fue asediada por Thanos. El Titán Loco mató a la mitad de los asgardianos, pero los que sobrevivieron se refugiaron en Escocia, creando Nueva Asgard, que quedó en manos de Valkyria.

Por otro lado, cabe señalar que el decorado recuerda mucho al del comienzo de Ragnarok, en la secuencia del teatrillo donde Matt Damon interpretó a Loki. Esto concuerda además con otras fotos del set en las que se muestra al actor junto a Chris Hemsworth, y a Melissa McCarthy (Cazafantasmas) disfrazada como Hela.

Taika Waititi, Luke Hemsworth, Matt Damon and extras behind the scenes of Thor: Love and Thunder



(via Daily Mail) pic.twitter.com/f1181bpdyN — Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) March 2, 2021

Melissa McCarthy as Fake Hela in Thor: Love and Thunder



(via Daily Mail: https://t.co/M0s3C9ObtJ) pic.twitter.com/hLDNv7sk24 — Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) March 2, 2021

Juntando todas las piezas, es muy posible que la estructura no se corresponda con el verdadero Asgard, sino con un decorado para una recreación de la muerte de Odín y todo lo sucedido en Ragnarok.

Sea como sea, habrá que esperar hasta el 6 de mayo de 2022 para descubrir todas las sorpresas que Waititi tiene preparadas en Thor: Love and Thunder.