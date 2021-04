¿Ha presentado el cameo de Falcon y el Soldado de Invierno al nuevo gran villano del UCM... y al Agente de Poder?

MADRID, 18 Abr. (CulturaOcio) -

En el episodio 5 de Falcon y el Soldado de Invierno, John Walker, el hombre que fue nombrado como nuevo Capitán América, tuvo que lidiar no solo con el ataque de Bucky y Sam, que le arrebataron finalmente el escudo, sino también con las consecuencias de su atroz crimen del anterior capítulo. Condenado por el Gobierno, y despojado de su rango militar, el ahora súper soldado recibe la visita de una misteriosa mujer, que podría traer consigo importantes implicaciones para todo el Universo Marvel.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

Al ejecutar a un terrorista de los Sin Bandera siendo soldado activo del ejercito estadounidense con el traje y el escudo del Capitán América en suelo extranjero, el crimen perpetrado por Walker ha generado una crisis internacional y puede ser considera incluso un acto de guerra. El personaje de Wyatt Russell es sometido a un juicio, retirado del servicio activo y destituido como Capitán América.

Hundido, sintiéndose traicionado, furioso y creyendo aún que él ha hecho lo correcto, Walker ha perdido todo lo que le importaba en la vida. Y es entonces cuando aparece una altiva mujer -interpretada por Julia Louis-Dreyfus- con el cabello y la chaqueta color púrpura, que se presenta ante el soldado como como la Contessa Allegra Valentina de Fountain.

Sin entrar en detalles sobre quién es o quién la envía, la Contessa le ofrece a Walker su comprensión mientras le deja claro que tiene acceso a información clasificada -como por ejemplo que el escudo del Capitán América no pertenece realmente al Gobierno- y le asegura que, ahora que se ha convertido en un súper soldado "es muy valioso para ciertas personas".

Lo interesante es que Valentina parece genuinamente interesada en el propio Walker y no en su faceta de Capitán América. Eso, sumado a la información secreta a la que tiene acceso, dejan claro que la Contessa es alguien muy importante, y que no ha dicho su última palabra. De hecho, en los cómics de Marvel, también es conocida como Madame HYDRA.

MADAME HYDRA O EL AGENTE DE PODER

Tal y como reveló Vanity Fair, el personaje de Luis-Dreyfus iba a hacer su debut en Viuda Negra, la película protagonizada por Scarlett Johansson que, antes del estallido de la pandemia estaba previsto que su estreno previamente a Falcon y el Soldado de Invierno. Los rumores apuntan a que podría haber recibido el mismo entrenamiento que Natasha Romanoff y que su participación en la Fase 4 del UCM será más amplia.

Y eso lleva a pensar de nuevo en los cómics, donde la Contessa utiliza el nombre de Madame HYDRA quien, entre otras cosas, ha sido la gobernante de Madripoor. Volviendo a la serie de Disney+, hay muchos indicios de que de hecho Allegra podría ser el misterioso Agente de Poder del que tanto se habla... e incluso podría tener alguna relación con Sharon Carter cuya conducta en el final del capítulo es más que sospechosa, al contactar con el villano Batroc (Georges St-Pierre).

LOS THUNDERBOLTS

Yendo un poco más lejos en la historia del personaje en las grapas, Madame HYDRA incluso ha llegado a formar su propio equipo de superhéroes... o mejor dicho súpervillanos conocidos como Los Thunderbolts, una suerte de equivalente al Escuadrón Suicida marvelita que también ha estado relacionado con el Barón Zemo.

En este punto hay que recordar la mención de Ayo a la prisión de La Balsa, sede principal del equipo de villanos, dirigida nada menos que por el Barón Zemo, que curiosamente ha sido enviado allí en el último episodio.

Lo que está claro es que las palabras de la Contessa han hecho ya mella en John Walker, que en la escena post-créditos del episodio 5 se está construyendo su propio escudo, precipitando su transformación en U.S. Agent. Si este es el origen o no de los Thunderbolts, sólo el tiempo lo dirá, pero por el momento se puede asegurar que Madame HYDRA no ha dicho su última palabra.

El episodio final de Falcon y el Soldado de Invierno se estrena en Disney+ el próximo viernes 23 de abril.