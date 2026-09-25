¿Ha Fichado Marvel A Lady Gaga Como Dazzler En El Reinicio De X-Men Del UCM? - MARVEL / CONTACTO

MADRID, 25 Sep. (CulturaOcio) -

El reinicio de la saga X-Men en el Universo Cinematográfico Marvel está previsto para el 5 de mayo de 2028. Las últimas informaciones relacionadas sugieren que la estrella de Joker: Folie à Deux, Lady Gaga, interpretará en la cinta de Jake Schreier a la heroína mutante más deslumbrante de todas: Dazzler.

Según ha apuntado ScoopRus_ en X, Gaga se sumará, tal y como se venía rumoreando, a la película de los X-Men para encarnar a Allison Blaire, más conocida como Dazzler. Lo más probable es que la aparición de la cantante de éxitos como 'Poker Face' y 'Bad Romance', y actriz de películas como La Casa Gucci o Ha nacido una estrella, se limite a un cameo.

No obstante, llegado el caso, dado el perfil de Gaga, que interpretó a Lee Quinzel junto a Joaquin Phoenix en la secuela de Joker, estrenada en 2024, no sería sorprendente que su papel como la heroína mutante Dazzler tuviera un mayor peso en la película de los X-Men. Otra posibilidad es que, en realidad, Marvel haya fichado a la artista no para unirse al reboot cinematográfico de los mutantes, sino para un cameo en Vengadores: Secret Wars, que llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027, aunque, en todo caso, toca esperar para averiguarlo.

Never thought I’d say these words but here we go:



Lady Gaga is joining the MCU. The rumours I can confirm are true.



She’s playing Dazzler.



And yes she will be apart of the X-men franchise. pic.twitter.com/7mULofBU3s — ScoopsRus_ (@ScoopsRus_) September 24, 2026

DAZZLER: UNA HABITUAL ALIADA DE LOS X-MEN

En cuanto a Alison Blaire, el personaje fue creado por Tom DeFalco, John Romita Jr. y Roger Stern, y debutó en Uncanny X-Men #130, publicado en 1980. Conocida como Dazzler, el personaje, habitual aliada de los X-Men, fue presentado como una cantante cuyos poderes mutantes le permiten transformar el sonido en luz.

Blaire empezó buscando labrarse un futuro en la industria musical. Esto la llevó a emplear sus poderes para convertir el sonido en luz y potenciar sus actuaciones.

Durante uno de sus conciertos conoce a los X-Men, que se enfrentaban al Club Fuego Infernal. Alison interviene y deja accidentalmente a uno de los atacantes en estado catatónico. Más tarde, ayuda a los mutantes a encontrar a Kitty Pryde, aunque rechaza la propuesta de unirse a los X-Men al considerar que enfrentarse a villanos y llevar una vida de aventuras está demasiado lejos de lo que busca como cantante.

Dirigida por Schreier, la película de los X-Men tendrá por protagonistas a Kit Connor (Heartstopper) en el papel de Scott Summers, Sadie Sink (Spider-Man: Brand New Day) como Jean Grey, Inde Navarrette (Obsesión) como Pícara, Asa Germann (Gen V) como Angel y Christopher Abbott (Trampa-22) como el profesor Charles Xavier. Samara Weaving (Noche de bodas), que interpretará a Emma Frost, y Adam Driver (Star Wars: El despertar de la Fuerza), como Nathaniel Milbury, alias del villano Mister Siniestro en los cómics Marvel, completan el elenco.