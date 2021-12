El fénix de Dumbledore aterriza en Hogwarts en el póster de Animales fantásticos 3

MADRID, 21 Dic. (CulturaOcio) -

La tercera entrega de la saga Animales fantásticos y dónde encontrarlos, titulada Los secretos de Dumbledore, llegará a los cines el 15 de abril de 2022. Mientras, para hacer más breve la espera, tras el lanzamiento del primer tráiler aterriza ahora el primer cartel oficial del filme dirigido por David Yates que está protagonizado por una de las criaturas más emblemáticas de la franquicia mágica: el Fénix de Dumbledore.

Publicado en Twitter a través de la cuenta oficial de la película, el cartel lleva por título 'Vuelve la magia' y en él se observa a la legendaria ave sobrevolando con sus ardientes alas Hogwarts, la escuela de los magos y futuro hogar de Harry Potter.

Aunque la imagen no revela demasiado, todo apunta a que Fawkes, siendo un fénix se encontraría por primera vez con el mentor de Harry Potter y que la escuela de los hechiceros en la que, emprenden el camino de la magia, jugará un papel vital en el devenir de los acontecimientos en la guerra contra Grindewald.

