Amber Heard, terriblemente enfadada en Aquaman 2: El reino perdido

Después de múltiples retrasos, Aquaman and the Lost Kingdom finalmente llegará a los cines el 20 de diciembre. Jason Momoa encabeza el filme como Arthur Curry y un primer adelanto ya mostró al protagonista, pero el lanzamiento del tráiler completo ha ofrecido el primer vistazo a Amber Heard en su regreso como Mera.

El vistazo a Mera es muy corto, pero el personaje aparece bajo el agua, visiblemente enfadado, y tratando de romper una ventana de cristal. Que el personaje aparezca con este gesto tan enojado no deja de ser una curiosa coincidencia teniendo en cuenta las muchas polémicas en las que se ha visto envuelta su presencia en la cinta.

La breve aparición de Mera no ha sido una sorpresa, y es que tal como reveló el redactor de The Wrap Umberto Gonzalez, "ella apenas aparece en la película, aparece solo aproximadamente 20 minutos, según una de mis fuentes".

A raíz de su juicio con Johnny Depp, se rumoreó que Heard iba a ser eliminada de Aquaman and the Lost Kingdom y, aunque se ha mantenido su participación, se ha reducido su presencia en pantalla respecto a la primera película. Sin embargo, el director James Wan ha aclarado que no se debe al juicio, sino que era su idea original.

"Siempre les propuse esto a todos desde el principio. La primera película de Aquaman era el viaje de Arthur y Mera. La segunda película siempre iba a ser sobre Arthur y Orm. Entonces, la primera era una película romántica de acción y aventuras, la segunda es una película de amistad de acción y aventuras. Lo dejaremos así", contó a Entertainment Weekly.

Por su parte, Heard declaró en su juicio contra Depp que Warner Bros. quiso eliminarla de Aquaman and the Lost Kingdom. "Me dieron un guion. Y luego me dieron nuevas versiones del guion en las que habían quitado escenas que tenían acción, que mostraban a mi personaje y a otro personaje, sin hacer spoilers, a dos personajes peleando. Básicamente, quitaron un montón de mi papel. Simplemente recortaron mucho", relató.