Una ballena engulle a Austin Abrams en el claustrofóbico tráiler de Whalefall

MADRID, 20 Ago. (CulturaOcio) -

Whalefall, thriller de supervivencia que narra el encuentro de un joven con un enorme cachalote, ha lanzado su tráiler oficial. La película, basada en la novela homónima de Daniel Kraus, esta protagonizada por Austin Abrams (Weapons) y Josh Brolin (Dune) y se estrena en cines el 16 de octubre.

"¿Sabías que me salvo la vida?, me guío como si fuera mi ángel de la guarda", dice un joven mirando una foto del personaje de Brolin, "¿lo conocías?", le pregunta al protagonista, sin saber que era su padre. Con más de dos minutos de duración, el vídeo continúa con el personaje de Abrams sumergiéndose en las profundidades.

"Bajo el agua, los depredadores tienen siempre ventaja", dice una voz en off mientras el joven trata de huir de un enorme calamar. Aunque el problema nunca fue ese, pues detrás del animal estaba la verdadera amenzaza, un gigantesco cachalote que engulle al chico en segundos.

Con tan solo 60 minutos de oxígeno, Jay Gardiner, a quien da vida Abrams, deberá afrontar "su destino" o hacer lo imposible para sobrevivir en una situación que lo llevará al límite.

SE ACABA EL TIEMPO

"Tras la muerte de su padre (Josh Brolin), Jay Gardiner (Austin Abrams) se sumerge en la costa central de California en busca de sus restos, pero es tragado por una ballena. Atrapado en su interior con solo una hora de oxígeno restante, Jay se da cuenta de que las lecciones que su padre le enseñó pueden ser la clave para escapar", adelanta la sinópsis de Whalefall.

La película, basada en el libro homónimo de Daniel Kraus, cuenta con el propio autor como guionista, en colaboración con Brian Duffield (Nadie te salvará), que también ejerce como director. "Para llevar a la pantalla la novela de Kraus, el reparto y el equipo pasamos todo un verano dentro de una ballena construida en un plató", confiesa el cineasta en un comunicado.

"Tengo muchas ganas de que el público descubra las interpretaciones y el enorme trabajo que hay detrás de esta historia tan intensa y emotiva cuando llegue a los cines este octubre", agrega Duffield.

Junto a Abrams y Brolin, el thriller completa su reparto con Elisabeth Shue (Regreso al futuro II), John Ortiz (American Gangster), Jane Levy (No respires) y Emily Rudd (One Piece), entre otros. Whalefall es una producción de 20th Century Studios e Imagine Entertainment, y llegará a los cines el 16 de octubre.